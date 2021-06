Amazon Prime Day 2021 : les meilleures offres du compte à rebours | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bien qu’il reste quelques jours pour que vous puissiez profiter des meilleures offres Prime Day sur Amazon, qui est célébré les 21 et 22 juin prochainsSur Amazon, il y a toujours des offres intéressantes que vous pouvez obtenir dès maintenant.

C’est la grande question de toutes les années : est-ce que je m’attends ou est-ce que je l’achète maintenant ? Malheureusement, il n’y a aucun moyen de savoir quels produits seront en vente pendant le Prime Day. Même les produits qui une année sont en vente, l’année suivante ils ne le sont pas. Pour cela nous vous proposons ces produits intéressants que vous pouvez obtenir beaucoup moins cher.

Ces produits technologiques ont remises intéressantes Et bien que tous ne soient pas à leur prix minimum historique, vous pouvez sûrement les obtenir à un prix bien meilleur qu’il y a quelques jours à peine.

Vous pouvez trouver de tout, des téléphones, tablettes, périphériques et composants de grandes marques pour ordinateurs, ordinateurs portables ou même une Smart TV proposée pour une durée limitée.

iPhone 12 mini

C’est le mobile le plus puissant et le plus compact d’Apple. Avec un écran de 5,4 pouces, dans des capacités de 64, 128 et 256 Go et avec deux caméras grand angle de 12 mégapixels.

Le plus petit iPhone 12, mais tout aussi rapide et puissant que les versions plus grandes, bénéficie désormais de l’une des meilleures remises que nous ayons vues depuis longtemps. C’est vrai, cet iPhone 12 de 64 Go et qui est aussi disponible en rouge, a 110 euros de remise.

Si vous souhaitez obtenir cet iPhone 12 mini avec 64 Go au prix minimum, vous pouvez maintenant sur Amazon pour seulement 699 euros.

La grande différence de ce mobile est l’écran de 5,4 pouces et la batterie, légèrement plus petite pour s’adapter à cette taille. Pour le reste c’est exactement le même que l’iPhone 12 mais dans une taille que vous pouvez vraiment utiliser d’une seule main.

Dans cette analyse de l’iPhone 12 mini que nous avons publiée sur ComputerHoy.com, vous pouvez trouver plus d’informations.

iPad Pro avec puce 11″ M1

Le nouvel Apple iPad Pro avec écran Liquid Retina 11 pouces et le nouveau processeur M1, grand angle 12MP, ultra grand angle 10MP et scanner LiDAR. L’un des iPad les plus puissants et les plus performants d’Apple.

Le plus récent modèle de iPad Pro, le même qui comprend le très puissant processeur M1 présent dans les MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini et même le nouvel iMac, fait son entrée dans le monde des tablettes, les plus puissantes du marché.

Cet iPad Pro dans sa taille de 11 pouces avec 128 Go de stockage et WiFi, coûte désormais 829 euros en argent et gris sidéral.

Cette tablette a un écran Rétine liquide de 11 pouces avec la technologie ProMotion, une caméra grand angle de 12 mégapixels, une caméra ultra grand angle de 10 mégapixels et un scanner LiDAR pour créer des compositions de réalité augmentée avec des applications.

ASUS ROG Zephyrus G14

Cet ordinateur portable dispose de la nouvelle GTX 1650Ti, ainsi que du WiFi 6 et d’un design assez léger pour les modèles gaming habituels. Son processeur est un Ryzen 7.

Un PC portable gaming haut de gamme extrêmement puissant grâce aux processeurs AMD et aux cartes graphiques NVIDIA à un prix défiant toute concurrence, moins de 1,00 euros. Alors est-ce ASUS ROG Zephyrus G14, une équipe très complète pour les gamers.

Ses spécifications ont un processeur AMD Ryzen 7 4800HS, 16 Go de RAM, 1 To de SSD et une carte graphique NVIDIA GTX 1650 Ti de 4 Go. Il comprend également des détails tels que l’arrivée du WiFi 6 pour se connecter à vitesse maximale.

Son prix n’est que de 999,99 euros, une remise de près de 400 euros.

Xiaomi Mi TV P1 43″

Modèle 43 pouces de la nouvelle génération de Xiaomi Smart TV, compatible avec 4K, HDR10+ et avec Android TV.

L’un des nouveaux modèles de téléviseurs intelligents Xiaomi avec Android TV que vous pouvez déjà acheter en Espagne est ce Mi TV P1 de 43 pouces. Un téléviseur parfait pour profiter de l’Eurocup, des prochains Jeux Olympiques et surtout de toutes ces séries et films que vous avez sur votre plateforme de streaming préférée.

Ce modèle de 43 pouces est désormais en vente sur Amazon pour seulement 399,99 euros. Il vient d’être lancé et vous pouvez l’obtenir moins cher maintenant.

Vous disposez d’Android TV avec toutes les applications dont vous pourriez avoir besoin pour lire du contenu en streaming ou même jouer localement à partir d’une clé USB.

Samsung 870 QVO

Il s’agit d’un disque SSD Samsung, appartenant à la famille QVO de la génération 870. Il dispose d’une interface SATA 6 Gbps et permet une lecture séquentielle jusqu’à 560 Mo/s.

Ce disque SSD de Samsung est l’une des meilleures affaires que vous puissiez trouver de nos jours. C’est une unité parfaite à installer dans un PC de bureau en raison de sa vitesse élevée, également dans un ancien ordinateur portable pour lui donner une seconde vie.

Le lecteur Samsung 870 QVO d’une capacité de 1 To en ce moment il coûte 89,99 euros. Il y a quelques jours, il coûtait près de 120 euros. Il atteint une vitesse de transfert d’environ 560 Mo/s, ce qui est parfait pour toutes sortes d’équipements.

Ce n’est pas le seul SSD proposé, vous avez également ce SanDisk SSD Plus de 480 Go pour 59,99 euros. Ce lecteur atteint des vitesses allant jusqu’à 535 Mo/s.

Si au contraire vous préférez un SSD M.2 NVMe, ce 500 Go WD Blue se trouve à 50,99 euros.

TP-Link Archer AX50

Ce routeur est équipé de la technologie Wi-Fi 6, il dispose d’un processeur triple cœur à 1,5 GHz, permettant une connexion stable avec de nombreux appareils simultanément et atteignant des vitesses plus élevées.

Si vous souhaitez profiter de la vitesse maximale de votre connexion Internet via WiFi et que vous possédez déjà un appareil tel qu’un mobile, une tablette ou un ordinateur portable avec WiFi 6, il est temps de mettre à niveau votre routeur.

Ce routeur compatible avec les réseaux WiFi 6 bi-bande TP-Link Archer AX50 est en vente au prix de 79,99 euros.

Il est prêt à fonctionner avec de nombreux produits « Internet des objets » tels que des prises, des ampoules, des haut-parleurs et bien plus encore. Il atteint une vitesse de 2 402 Mbps en 5 GHz et 574 Mbps dans la bande 2,4 GHz.

Amazfit GTR 2

Cette montre connectée dispose d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un capteur SpO2 et d’un contrôle du stress, en plus d’un design élégant et de 14 jours d’autonomie.

Vous pouvez également trouver des montres connectées sur les offres pré-Prime Day d’Amazon. Comment est-ce Amazfit GTR 2, une montre avec un écran AMOLED rond qui, en plus d’avoir un excellent design, est également une montre connectée parfaite pour commencer à faire du sport ou pour ceux qui pratiquent déjà du sport.

Amazfit GTR 2 est capable de reconnaître 12 modes sportifs, parmi lesquels la natation puisque vous pouvez l’immerger jusqu’à 50 mètres. Il dispose de 3 Go de stockage interne pour stocker de la musique et l’écouter avec un casque Bluetooth. Il dispose d’un GPS pour enregistrer vos parcours en extérieur et d’une autonomie d’environ 14 jours en utilisation “normale”.

Vous pouvez l’obtenir pour 144 euros en activant le coupon de réduction de 15 euros sur votre page Amazon.

