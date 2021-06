Amazon Prime Day 2021 : offres jeux et consoles

UNE

Mazon Prime Day est de retour et plus grand que jamais et pour ceux qui ont attendu au bord de leur siège pour faire une bonne affaire sur l’essentiel du jeu, vous allez vous régaler.

Chaque année, l’accord Nintendo Switch est attendu avec impatience comme l’un des articles les plus convoités dès le début de la vente et nous nous attendons à ce que cette année ne soit pas différente.

La vente de deux jours se déroule du 21 au 22 juin et est un vrai régal pour les joueurs pour tous vos besoins en jeux, consoles et accessoires. Mettez de côté votre casque usé, ajoutez une nouvelle aventure à votre rotation et investissez dans un nouveau contrôleur pour remplacer celui qui tombe en panne, le tout à un prix extrêmement réduit.

Nous aimons tous un accord et s’il vous permet d’obtenir une toute nouvelle génération de technologies indispensables, nous appelons cela un gagnant-gagnant.

Il n’y a qu’un petit problème : vous devez être membre d’Amazon Prime. Pour seulement 7,99 £ par mois (3,99 £ pour les étudiants) ou 79 £ par an, vous pouvez avoir accès aux soldes, à la livraison gratuite le lendemain sur une sélection apparemment infinie d’articles, Prime Video et des milliers d’ebooks. Sans engagement, il y a aussi un essai gratuit de 30 jours.

Nous avons rassemblé les bonnes affaires pour en profiter au maximum avant le grand jour.

Les meilleures offres sur les consoles

Fans de Nintendo Switch, vous allez vous régaler. Dans le cadre de la vente Amazon Prime Day, le géant de la vente au détail propose la console convoitée à une fraction du coût. Au cours du verrouillage, il n’est pas surprenant que l’appareil soit devenu très populaire. À un moment donné, il était en fait épuisé partout où les détaillants ne pouvaient pas le garder en stock. Non seulement vous pouvez maintenant acheter la console, mais pendant l’extravagance de la vente, elle est accompagnée de trois jeux épiques, vous n’avez donc pas besoin de perdre de temps et de jouer dès que les articles arrivent.

Amazon

Meilleurs jeux Xbox – One/ Series X

Avec le lancement de la série X à la fin de l’année dernière, il y a des offres à conclure sur une multitude de jeux conçus pour correspondre aux spécifications impressionnantes. Nous parlons d’une résolution 4K et d’une fréquence d’images allant jusqu’à 120 images par seconde (fps).

Mais que vous ayez pu mettre la main sur la nouvelle console ou non, vous pouvez toujours améliorer votre expérience de jeu avec les derniers jeux. La série X a en fait une fonction de compatibilité descendante. Cela signifie que vous pouvez jouer à n’importe quel jeu de la génération Xbox précédente et que l’appareil les augmente avec des fréquences d’images accrues, des résolutions plus élevées et des temps de chargement plus rapides.

Dans le cadre de l’Amazon Prime Day, il y a des réductions sur des jeux recherchés comme FIFA 21, Assassins Creed Odyssey avec jusqu’à 75% de réduction.

Amazon

Meilleurs jeux Nintendo Switch

Vous avez déjà ajouté l’offre console Nintendo Switch ci-dessus à votre panier ? Eh bien, tout ce dont vous avez besoin maintenant est de constituer votre bibliothèque avec encore plus de jeux pour égayer l’expérience de jeu – la variété est le piment de la vie après tout. Les jeux Switch continuent d’être chers, donc chaque fois qu’ils sont en vente, c’est le moment de se réjouir pour nous, les amateurs de Switch. The Witcher 3, Paw Patrol et la dernière version de Just Dance ne sont que quelques-uns des grands noms proposés avec des remises allant jusqu’à 65%.

Amazon

Meilleurs jeux PlayStation4 (PS4)

Pour les passionnés de PlayStation parmi vous, vous avez le luxe de toute une série de jeux exclusifs, mais pendant les soldes Amazon Prime Day, ils sont disponibles à un prix beaucoup plus abordable. La PS5 étant encore relativement impossible à trouver en stock, vous pouvez vous attacher en investissant dans des jeux populaires comme Assassins Creed, LEGO et The Witcher 3 avec jusqu’à 65% de réduction. C’est également un investissement rentable car la PlayStation 5 dispose également d’une fonction de compatibilité descendante afin que les jeux fonctionnent toujours sur la nouvelle console.

Amazon

Meilleurs jeux PlayStation 5 (PS5)

Si vous étiez l’un des chanceux qui ont pu attraper une PlayStation 5, il est maintenant temps de vraiment montrer ce que la console peut faire avec les jeux ci-dessous. Les graphismes sont de premier ordre sur la dernière version de l’appareil avec un gameplay à 60 ips et une résolution 4K. Ce Amazon Prime Day, des titres comme Marvel’s Avengers, Immortals Fenyx Rising et Watch Dogs Legion sont disponibles avec jusqu’à 63% de réduction.

Amazon

Les meilleurs casques de jeu

Mettez vos accessoires en phase avec la prochaine génération de jeux, en particulier votre casque. Pour tirer le meilleur parti de l’expérience sonore, vous avez besoin du bon casque pour vous immerger complètement dans le jeu lui-même et cela peut même vous donner un avantage sur vos concurrents. Les modèles de Razer, Turtle Beach et plus sont disponibles avec une remise allant jusqu’à 45 %.

Amazon

Les meilleurs contrôleurs

Il va sans dire que votre manette joue un rôle crucial pendant que vous jouez. Achetez les produits ci-dessous avec jusqu’à 40 % de réduction.

Amazon

