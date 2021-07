Amazon Prime Day pour permettre aux petites entreprises de rebondir et de générer de la demande, a déclaré son directeur des MPME, Pranav Bhasin

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le Prime Day d’Amazon India cette année permettra aux petites et moyennes entreprises (PME) de rebondir après les perturbations causées par la pandémie et de générer la demande des clients. «Nous avons estimé qu’il est important d’accueillir le Prime Day maintenant, car l’événement contribuera à générer une demande supplémentaire de lakhs de vendeurs, de petits fabricants, de start-ups, de marques, de femmes entrepreneurs, de tisserands et de magasins de quartier locaux pour sortir de l’impact auquel ils ont été confrontés. pendant la pandémie », a déclaré à Financial Express Online Pranav Bhasin, directeur, MPME et expérience des partenaires de vente, Amazon India.

Le Prime Day 2021 d’Amazon India se déroulera sur deux jours les 26 et 27 juillet.

Selon l’entreprise, les PME, les entreprises dirigées par des femmes, les artisans et les tisserands lanceront 2 400 nouveaux produits dans des catégories telles que la maison et la cuisine, la mode, la beauté, les bijoux, la papeterie, la pelouse et le jardin, l’épicerie, l’électronique, entre autres au cours de ces deux jours. Plus de 75 000 magasins de quartier qui font partie du programme de magasins locaux d’Amazon (qui permet aux magasins de quartier de passer au numérique et d’adopter le commerce électronique) feront également leurs débuts Prime Day cette année. En outre, plus de 500 entreprises dirigées par des femmes, ONG et organismes gouvernementaux qui font partie du programme de femmes vendeuses d’Amazon Saheli fourniront une sélection de plus de 90 000 produits dans des catégories telles que la mode, les bijoux et les livres. 1,2 million d’autres artisans d’Amazon Karigar proposeront des offres sur plus de 272 objets d’artisanat tels que des saris sambalpuri, des saris jamdani, des robes imprimées en bloc, des poteries d’art bleu de toute l’Inde.

La stratégie de cette année s’inspire du succès du Prime Day de l’année dernière qui a vu les ventes de plus de 91 000 petites entreprises, y compris des artisans, des tisserands et des femmes entrepreneurs, a ajouté Bhasin. « Parmi celles-ci, 31 000 petites entreprises ont enregistré leurs ventes les plus élevées jamais enregistrées. Près de 4 000 petites entreprises ont enregistré une vente de 10 lakhs ou plus, et 209 petites entreprises sont devenues des crorepatis au cours de ces 48 heures.

Actuellement, selon l’entreprise, il y a 8 50 000 vendeurs sur le marché, dont la moitié proviennent de villes de niveau II et III.

Parmi eux, trois vendeurs de lakh ont rejoint Amazon au cours des 18 derniers mois. Fait intéressant, plus d’un lakh des trois vendeurs lakh se sont joints à l’aide de cinq langues régionales proposées par Amazon sur son interface vendeur. En plus de l’anglais, l’application du vendeur est disponible en hindi, tamoul, marathi, kannada, gujarati. “Cela nous donne une idée de la façon dont la numérisation s’accélère et comment un ensemble beaucoup plus important de vendeurs de petites villes font partie de ce changement”, a déclaré Bhasin.

Concernant les petits vendeurs par rapport aux grandes marques, Bhasin a expliqué que de nombreux vendeurs sont en fait des revendeurs de grandes marques, ce qui rend difficile la détermination de leur juste pourcentage sur le marché.

Le e-commerçant a précédemment organisé un événement de trois jours appelé Small Business Days du 2 au 4 juillet pour permettre aux petites entreprises de générer des ventes.

