Amazon Prime Day prévu du 21 au 22 juin; Le géant de la technologie se tourne vers l’acteur Kristen Bell pour aider à contrer les critiques

Amazon a confirmé mardi soir qu’il tiendrait son Prime Day annuel événement de vente le lundi 21 juin et le mardi 22 juin.

L’entreprise profitera de l’événement cette année non seulement pour stimuler les ventes, mais aussi pour offrir un contrecoup promotionnel. Avec ses programmes pour les vendeurs tiers sous un microscope antitrust, la société fait appel aux acteurs et personnalités de la télévision Kristen Bell, Karomo Brown et Mindy Kaling pour promouvoir son impact économique sur les petites entreprises du pays.

« Au cœur de la création de Prime Day se trouve notre incroyable communauté de vendeurs, des petites et moyennes entreprises qui permettent à Amazon d’offrir une excellente expérience aux clients lors de Prime Day et tout au long de l’année », a déclaré Dave Clark, PDG d’Amazon Worldwide Consumer, dans un communiqué. vidéo diffusée lors d’un point de presse virtuel sur Amazon.

Clark a ajouté : « COVID-19 a créé de nombreux défis pour ces entreprises, et elles ont fait preuve d’une résilience et d’une créativité incroyables. J’ai été inspiré de voir les nombreuses entreprises de brique et de mortier s’adapter en faisant le pivot de la vente en ligne avec nous, en aidant leurs employés à continuer de travailler tout au long de la pandémie. »

L’accent mis par Amazon sur les petites entreprises lors de l’événement n’est pas nouveau. Cependant, l’annonce de cette année vient au milieu d’un nouveau procès du procureur général de Washington, DC, allègue qu’Amazon manipule illégalement le marché du commerce électronique à son avantage en pénalisant les vendeurs tiers qui proposent des produits à des prix inférieurs sur d’autres plateformes.

« Amazon a utilisé sa position dominante sur le marché de la vente au détail en ligne pour gagner à tout prix. Il maximise ses profits au détriment des vendeurs et des consommateurs tiers, tout en nuisant à la concurrence, en étouffant l’innovation et en faisant illégalement pencher les règles du jeu en sa faveur », a déclaré à Washington, DC, le procureur général Karl A. Racine en annonçant la poursuite.

Bell, connue pour ses rôles dans Veronica Mars, The Good Place et Frozen, a offert une perspective très différente lors du point de presse virtuel d’Amazon.

“Je veux juste remercier et reconnaître Amazon pour son engagement à long terme à travailler avec des centaines de milliers de petites entreprises … tout au long de l’année, mais surtout pour Prime Day”, a déclaré Bell.

Elle est elle-même entrepreneure, avec une gamme de produits de puériculture à base de plantes appelé Bonjour Bello. (Oui, il a un magasin Amazon.)

Dans une vidéo enregistrée diffusée lors de la séance d’information, Bell a interviewé deux vendeurs tiers, Kyle Goguen de Pattes et Kennedy Lowery de Vivre d’être, qui a parlé des avantages de la portée en ligne et des capacités de distribution d’Amazon. L’interview n’a pas abordé les politiques de prix d’Amazon pour les vendeurs tiers.

Les vendeurs tiers ont généré plus de 3,5 milliards de dollars de ventes lors du Prime Day de l’année dernière, les deux plus grands jours jamais organisés pour les vendeurs, a déclaré Keri Cusick, responsable de l’autonomisation des petites entreprises chez Amazon, dans la vidéo du point de presse. Cela a augmenté de 60% d’une année sur l’autre, dépassant le taux de croissance des propres ventes au détail d’Amazon, a-t-elle déclaré.

Plus de 2 millions d’offres seront disponibles dans le monde, a déclaré Jamil Ghani, vice-président d’Amazon Prime, dans la vidéo.

Prime Day a commencé en 2015. L’événement de cette année intervient au milieu d’une relève de la garde chez Amazon. Fondateur Jeff Bezos quittera officiellement ses fonctions de PDG le 5 juin, restant président exécutif. Il sera remplacé en tant que PDG par le leader d’Amazon Web Services, Andy Jassy.

C’est le premier Prime Day pour Clark dans son poste actuel. Il dirigeait auparavant les opérations de logistique et de traitement des commandes d’Amazon.

Remarque : Dates corrigées depuis la publication.