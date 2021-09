Amazon Prime va lancer le nouveau documentaire de Justin Bieber, « Our World »

Amazon Prime aura sur sa plateforme un nouveau documentaire sur la pop star, Justin Bieber. Intitulé Our World, le film arrivera dans le catalogue mondial de streaming le 8 octobre.

Michael D. Ratner était en charge de la réalisation de ce matériel, il était également derrière Justin Bieber : Seasons et son deuxième volet, Next Chapter. On sait que Ratner connaît bien Bieber, ils ont de bonnes relations et ont de l’expérience en collaborant avec lui.

Le film suit Bieber et son équipe proche au cours du mois précédant T-Mobile présente le réveillon du Nouvel An avec Justin Bieber, alors qu’ils répètent et construisent un décor monumental tout en respectant des protocoles stricts de santé et de sécurité. Le film capture également des moments personnels de Bieber et de sa femme Hailey », indique la description du documentaire.

Ratner a parlé du travail qui attend déjà sa date de sortie. « Je ne pourrais pas être plus fier de notre partenariat continu avec Justin, ainsi que de l’équipe de SB Films et des efforts de collaboration de tous pour rendre ce projet possible. Amazon Studios est le partenaire idéal pour partager ce film », a déclaré le réalisateur.

De son côté, l’interprète de Yummy s’est également exprimé sur son expérience d’artiste. “Jouer en direct et me connecter avec mes fans à travers la musique est très important pour moi. Surtout au cours de l’année écoulée, pouvoir partager mes dons pour apporter du bonheur aux gens dans une période aussi triste et effrayante signifie beaucoup pour moi », a-t-il partagé dans un communiqué.

Le long métrage a été produit par OBB Pictures, Bieber Time Films et Scooter Braun Films. Ratner a collaboré avec son frère Scott, Kfir Goldberg et Andy Miniger avec OBB Pictures. Bieber lui-même est producteur exécutif avec les coproducteurs Jules Ferrer, Rory Kramer, Nick DeMoura, Rick Faigin et Jillian Halterman.

D’autres titres de films dans la carrière du Canadien sont : Justin Bieber : Never say never (2011), Justin Bieber’s Believe (2013) et ceux réalisés par Ratner. Il a également un rôti sur la chaîne Comedy Central.