Amazon Prime Video annonce la date de sortie de la saison 3 de The Boys – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Avec une brève séquence des personnages Homelander et Starlight et après une longue attente, Amazon Prime Video a annoncé la date de sortie de la troisième saison de The Boys.

À travers une vidéo sur YouTube présentée par les personnages qu’Antony Starr et Erin Moriaty donnent vie à la série, Amazon Prime a partagé que le 3 juin, la célèbre série basée sur les bandes dessinées de Garth Ennis et Darick Robertson reviendra sur la plate-forme avec de nouveaux chapitres .

La vidéo est un petit aperçu de ce qui sera le troisième volet de The Boys. Il montre Homelander, le leader des héros, sur le point de rompre avec un faux sourire lors d’une séance photo et une bombe à retardement qui explosera après les événements du deuxième opus.

Eric Kripke, showrunner de la série, a mentionné que cette saison sera « la meilleure et la plus folle » qu’ils aient faite jusqu’à présent, en commençant par un chapitre qu’il adaptera sous le nom « Herogasm », écrit par Jessica Chou.

Ensen Ackles comme Soldier Boy, Laurie Holden comme Crimson Countess, Sean Patrick Flanery comme Gunpowder, Nick Wechsler comme Blue Hawk et Miles Gaston Villanueva comme Supersonic rejoignent la production.

The Boys, nominé pour un Emmy Award de la meilleure série dramatique, sera de retour le 3 juin 2022 avec sa troisième saison sur Amazon Prime Video.

Source : Cependant