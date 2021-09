Amazon Prime Video entre dans l’espace de distribution de contenu ; lance Prime Video Channels

Prime Video Channels servira d’intermédiaire entre les plateformes partenaires et les utilisateurs Prime.

C’est un jeu de marché pour Amazon Prime Video, la plate-forme de streaming est maintenant entrée dans l’espace de distribution de contenu avec le lancement de Prime Video Channels en Inde. Agissant en tant qu’intermédiaire, Prime Video Channels offrira aux membres Prime la possibilité d’opter pour des abonnements complémentaires de services over-the-top (OTT) et de diffuser leur contenu sur l’application et le site Web Amazon Prime Video en Inde. « Nous avons une portée inégalée car Amazon Prime Video est regardé dans 99 % des codes PIN de l’Inde qui se traduisent par environ 4 400 villes et villages. Prime Video en tant qu’application est déjà disponible sur des centaines d’appareils parmi les téléviseurs intelligents, les téléphones mobiles et les appareils personnels. Par conséquent, notre portée auprès des consommateurs est très précieuse pour nos partenaires qui se battent pour la découvrabilité », a déclaré Chaitanya Divan, responsable de Prime Video Channels, Amazon Prime Video à BrandWagon Online.

La plate-forme OTT s’est actuellement associée à huit plates-formes, dont discovery+, Lionsgate Play, Docubay, Eros Now, MUBI, hoichoi, Manorama Max, Shorts TV, et est en pourparlers avec d’autres plates-formes. Lancé pour la première fois aux États-Unis il y a cinq ans, Prime Video Channel a reçu un accueil positif de la part des clients ainsi que des plateformes partenaires. Actuellement, le service est disponible dans 12 pays, dont l’Inde, et compte plus de 350 plateformes partenaires à bord. Pour Divan, c’est parce qu’il y a beaucoup de nouvelles compétences qui entrent dans la création d’un service de vente directe au consommateur (D2C) réussi, compétences dans lesquelles Amazon a de l’expérience. « Du point de vue de notre partenaire, il n’est pas facile de gérer les services D2C. Ces partenaires doivent développer de nombreux éléments et compétences nouveaux. Amazon Prime Video Channels rassemble tous ces éléments dans une seule suite et utilise notre expérience considérable en matière de service client, de facturation et d’infrastructure technologique au profit de nos plateformes partenaires », a-t-il ajouté.

Avec le lancement de Prime Video Channels, Amazon a reproduit le modèle du marché du commerce électronique. La plateforme servira d’intermédiaire entre les plateformes partenaires et les utilisateurs Prime. Prime Video Channels donnera aux membres Prime des recommandations de contenu de ses plateformes partenaires accessibles avec les abonnements complémentaires respectifs. Dans le cadre du modèle de revenus qu’Amazon suit pour son activité de vente au détail – il facture une commission pour aider les vendeurs à créer ses rails de produits en ligne – du catalogage aux revenus de la publicité sur son site Web. Il semble que la société envisage de suivre un modèle similaire en cas de contenu.

En ce qui concerne les paiements, les membres peuvent actuellement payer pour les plates-formes partenaires via des cartes de crédit et certaines cartes de débit prenant en charge les paiements récurrents, mais la plate-forme prévoit d’ajouter plus d’options de paiement.

Lire aussi : L’Assemblée du Karnataka adopte un projet de loi interdisant le jeu (bl) en ligne

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.