Amazon Prime Video et la nouvelle stratégie pour battre Netflix

Tout semble indiquer que la plateforme Amazon Prime Video a une nouvelle stratégie pour concurrencer efficacement Netflix, car depuis plusieurs années, ils sont de grands rivaux dans le domaine du divertissement.

Récemment, Amazon Prime Video a introduit un spot publicitaire destiné au public amateur de fantasy et de science-fiction avec un slogan bien particulier.

Le genre est l’un des grands paris du service avec le succès La Roue du temps et la série tant attendue basée sur Le Seigneur des Anneaux qui arrivera l’année prochaine.

Il est à noter que cette campagne a débuté fin novembre et se déroulera tout au long de 2022.

La campagne met l’accent sur les différentes alternatives d’Amazon telles que le streaming, la musique et les livres.

Le responsable du marketing mondial de la société, Ukonwa Ojo, a déclaré que c’était la première fois qu’ils parlaient de cette manière.

Bien sûr, lorsque La roue du temps a fait ses débuts sur la plate-forme, les livres sur lesquels la série est basée ont figuré sur la liste des best-sellers d’Amazon, cela sépare le service de Jeff Bezos des autres alternatives.

Nous avons réalisé que notre expérience est très différente des autres services. La première phase de la campagne révèle cela », a remarqué Ukonwa Ojo.

L’idée est de rendre l’expérience « fluide » pour les clients en leur recommandant des choses autres que le streaming vidéo.

Nous passons beaucoup de temps à essayer de comprendre nos clients. Une chose que nous entendons, c’est que pour nous, le divertissement ne s’arrête pas au générique. Ils ont la possibilité de plonger beaucoup plus profondément. »

C’est ce qu’a souligné Ojo à propos de cette nouvelle stratégie d’Amazon pour le futur proche de la plateforme et de tout ce qu’offre la marque qui veut être leader du secteur.

A noter qu’Ojo est arrivé chez Amazon en septembre 2020 et a organisé les équipes marketing et communication selon différentes spécialités avec des groupes axés sur l’action et les thrillers ; comédie; fantastique et science-fiction; sport et théâtre.

On a vraiment envie de parler aux collectivités », a-t-elle exprimé convaincue.

De cette façon, l’exécutif s’est concentré sur Prime Video en tant que marque unique et cette année, Amazon a indiqué que la plate-forme avait atteint plus de 200 millions de membres dans le monde.

Historiquement, la vidéo était secondaire à la livraison gratuite et rapide.

Maintenant, Ojo dit que Prime Video est sans aucun doute un moyen pour vous d’accéder à la grande famille de la plate-forme.