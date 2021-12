Amazon Prime Video et les 3 films parfaits à cet effet

Nous avons commencé un week-end de plus et pour vous faciliter la vie, nous vous présenterons 3 des meilleurs films du monde. Plate-forme d’Amazon Prime Video pour que vous puissiez profiter au maximum de cette pause.

La vérité est qu’Amazon Prime Video est l’une des plateformes les plus choisies par les utilisateurs lorsque le week-end arrive.

Cependant, si vous ne savez pas quoi voir, nous vous présenterons ces trois films faits saillants qui sont disponibles.

Comme Netflix, Prime Video est l’une des plateformes les plus populaires dans la plupart des pays par les utilisateurs.

Celui-ci a été créé en 2006 et, basé aux États-Unis, et à ce jour, il est déjà présent dans plus de 100 pays.

Bien qu’il ne soit pas encore devenu le géant du streaming, la vérité est que son contenu est en train de marcher fortement dans l’industrie.

Une grande originalité, une excellente mise en scène, de bonnes performances et des intrigues sont ce qui fait le succès de ses productions.

Alors sans plus tarder, voici les 3 films parfaits pour ce week-end :

un

bonheur

C’est l’une des premières que Prime Video a eues en 2021. Avec Salma Hayek et Owen Wilson, ce film emmène la fantaisie dans des endroits inconnus.

Il a été réalisé par Mike Cahill et possède l’un des meilleurs scores IMDB : 5,4.

deux

Après : en mille morceaux

C’est un mélodrame qui a été créé en 2020. Il met en vedette Josephine Langford, Dylan Sprouse, Hero Fiennes-Tiffin et Candice Accola.

Le film d’1h45 est l’un des plus plébiscités par le public car il raconte une histoire romantique dépeinte d’une tout autre manière.

3

Tom Clancy : aucun regret

Il s’agissait également d’une première Prime Video en 2021. Il met en vedette Michael B. Jordan et Jamie Bell, ainsi que les excellentes performances de Jodie Turner Smith et Lauren London.

L’action, le suspense et l’adrénaline font de ce film l’un des meilleurs.