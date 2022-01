Amazon Prime Video et les premières du mois de janvier 2022

Nous avons déjà mentionné ce que premières sur certaines plateformes et cette fois, nous nous concentrerons sur Amazon Prime Video, alors lisez la suite pour découvrir les nouveautés.

Aujourd’hui, nous allons vous présenter toutes les séries, films, documentaires et spéciaux qui viennent au service de divertissement.

Enfin, la nouvelle année a commencé et la meilleure chose est qu’avec l’arrivée de nouveaux contenus à nos services Diffusion favoris.

Comme chaque mois de janvier, les premières de Prime Video démarrent avec l’arrivée de nouvelles séries et de films de production originaux sur le service Amazon.

Cependant, il convient de mentionner qu’à cette occasion, ils ne sont pas aussi volumineux que les autres mois au cours desquels la liste des premières de Prime Video se faufile au sommet des services de streaming les plus nombreux disponibles, mais toutes les séries et tous les films ont une qualité spéciale, donc il n’y aura pas d’autre choix que de leur donner une bonne opportunité.

De plus, comme d’habitude, les premières de Prime Video continuent d’enrichir ses documentaires, et en ce mois de janvier 2022, le documentaire tant attendu de Cholo Simeone, l’une des figures sportives les plus importantes du football mondial, arrive en exclusivité.

un

Films

Despues de. Lost Souls, première le 3 janvier

García y García, première le 5 janvier

The Tender Bar, première le 7 janvier

The Last Big Scam, sorti le 14 janvier

Hotel Transilvania: Transformanía, première le 14 janvier

Ice Road, première le 21 janvier

L’espion anglais, sorti le 27 janvier

deux

Séries

Comme nous le voyons, première le 21 janvier

Vox Machina, première le 28 janvier

3

Documentaires et autres premières Prime Video

Simeone : match en direct match par match