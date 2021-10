Amazon Prime Video et ses premières du 18 au 24 octobre | Instagram

Aujourd’hui, nous vous ferons part de toutes les premières que vous pouvez trouver dans le célèbre Plate-forme d’Amazon Prime Video au cours de cette semaine du 18 au 24 octobre 2021, alors continuez à lire pour ne pas manquer les nouveautés.

Enfin une nouvelle semaine a commencé et elle le fait avec des avant-premières pour tous les goûts sur les principales plateformes de divertissement.

Cependant, la plate-forme Amazon Prime n’a malheureusement pas autant de nouvelles versions que prévu.

C’est ainsi qu’elle ajoute tout au long de cette semaine une seule nouveauté à son catalogue de films, séries et documentaires.

Alors aujourd’hui, on vous dit tout ce qui est nouveau cette semaine dans Prime Video, qui se déroule du 18 au 24 octobre 2021 :

1

Infini – 22 octobre

Un homme découvre que ses hallucinations sont en fait des visions de vies antérieures, lit le synopsis de ce film de science-fiction avec Mark Wahlberg et Chiwetel Ejiofor.

Malgré un casting remarquable et un réalisateur de la stature d’Antoine Fuqua (Training Day, The Magnificent Seven), les critiques ne semblent pas avoir été très satisfaits d’un film qu’ils qualifient de tentative d’Origine qui reste à la traîne.