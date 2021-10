Amazon Prime Video exhorte les clients à renouer avec leurs proches dans la campagne #ApnoWaliDiwali

La campagne met en vedette l’acteur Pankaj Tripathi et Maanvi Gagroo

Amazon Prime Video a lancé une nouvelle campagne pour les fêtes de fin d’année. La campagne intitulée #ApnoWaliDiwali exhorte les clients et les fans à renouer avec leurs proches. Selon un communiqué officiel, la campagne se compose de deux films, conceptualisés en interne et créés par Big Momma Productions, qui seront diffusés sur les plateformes numériques et à la télévision. Il présente l’acteur Pankaj Tripathi et Maanvi Gagroo qui ont joué le rôle de Kaleen Bhaiyya dans Mirzapur et Siddhi dans Four More Shots Please !

Prime Video souhaite encourager ses clients à prendre un moment pour se reconnecter et redécouvrir la joie d’être ensemble – dans la vraie vie ou virtuellement, a déclaré Sushant Sreeram, directeur du marketing, Amazon Prime Video, Inde. Avec cette campagne, la plate-forme over-the-top (OTT) veut rappeler aux clients que Prime Video et le monde de leurs histoires et personnages préférés seront toujours là, mais ils ne devraient pas manquer la belle occasion de célébrer la fête saison avec leurs proches, a noté Sreeram.

« Nous ne pouvions pas penser à une meilleure façon de dire cela que de demander à certains de nos personnages emblématiques de le faire pour nous ! Nous espérons que les clients profiteront de nombreux moments de joie et créeront de nouveaux souvenirs incroyables en cette saison des fêtes et nous avons hâte qu’ils soient tous de retour dans leur monde préféré de Prime Video », a ajouté Sreeram.

Avec un message fort, la campagne exhorte les utilisateurs à célébrer avec leur famille et leurs amis, en suivant toutes les précautions de santé et de sécurité nécessaires, plutôt que de parcourir le contenu sur Prime Video pendant le festival. Sohini Dasgupta, fondatrice de Big Momma Production, a réalisé les deux films de la campagne.

