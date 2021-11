Amazon Prime Video lance une application dédiée pour MacOS

16/11/2021 à 10:56 CET

Amazon a publié une application Prime Video pour Mac, et elle est maintenant disponible pour l’obtenir gratuitement sur l’App Store.

Vous pouvez utiliser l’application pour télécharger des vidéos et les regarder hors ligne sur notre ordinateur, ce qui sonne particulièrement utile pour les longs voyages d’affaires et les vacances. L’application vous permettra de choisir la qualité de la vidéo qui est transmise ou téléchargée, et elle est compatible avec fonctionnalités natives de macOS telles que Picture-in-Picture et AirPlay. Au sein de l’application, un onglet est également dédié au service de location et d’achat de contenus. Vous devez juste vous assurer exécutez macOS Big Sur ou Monterey pour accéder à l’application.

La compagnie a également a publié une version repensée de son application Photos pour iOS et la version Web, qui permet désormais de rechercher des personnes, des lieux et des années. Il montre les visages des gens qui apparaissent généralement dans vos photos en tant qu’options cliquables, afin que vous puissiez voir toutes les photos dans lesquelles ils sont apparus. Si vous souhaitez limiter les résultats, vous pouvez choisir l’année et les lieux où les images ont été placées. pris aussi. Les applications mises à jour sont également livrées avec une nouvelle interface, que vous pouvez voir dans cette vidéo :