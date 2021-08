in

Amazon Prime Video lance une série sur TikTok, “Enter the Scene” | Instagram

Il semble que le Plate-forme Amazon Prime Video a étendu ses domaines au réseau social à succès de TIC Tac avec une proposition très intéressante et c’est une fiction axée sur la narration d’histoires LGTB + et qui peut être suivie depuis votre profil.

C’est ainsi qu’avec des histoires envoyées par des personnes de la communauté LGBT +, Amazon Prime Video a commencé cette série qui est diffusé uniquement par TikTok.

Il ne fait aucun doute que TikTok est devenu l’un des réseaux sociaux les plus utilisés depuis l’année dernière, lorsque la contingence a commencé.

Pour cette raison, la plateforme Amazon Prime Video n’a pas voulu manquer l’occasion de devancer le monde en proposant sa première série intitulée ‘Enter the scene’.

C’est une production qui raconte de vraies histoires LGTB + que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs. Pour le moment, il y a six épisodes, de courte durée, et ils peuvent être vus sur le réseau social de la plateforme.

Il est à noter qu’auparavant, Prime Video a lancé un appel auquel plus de 300 personnes ont participé racontant leurs expériences pour participer à ce projet.

Ensuite, un jury, composé d’« influenceurs » tels que Carolina Iglesias (Barnacles et Grelos), Chenta Tsai (Putochinomaricón), Alex Delacroix, Laura Corbacho, La Cuchillos, las Tukus et Virtual Deva, était chargé de sélectionner les histoires plus spéciaux qui ont servi de base à l’élaboration de la fiction.

Pour le moment, vous pouvez déjà en profiter et la bonne chose est qu’il sera mis à jour tout au long de cette année et vous tomberez sans aucun doute amoureux de ses protagonistes.

Comme vous pouvez le constater, ce type de série s’adresse au jeune public qui consomme le contenu de ce réseau social à succès.

Rendre visibles les expériences personnelles et célébrer la façon de vivre, de se sentir et de s’améliorer dans une communauté ».

Bien que tous les chapitres aient déjà été publiés, la vérité est que depuis Enter the scene, ils continuent d’encourager leurs followers à être encouragés à raconter leurs histoires de vie.

D’autre part, à travers ces histoires émouvantes, les abonnés n’ont pas hésité à soutenir le contenu et à contribuer à tout ce qu’ils ont vécu au cours de ces années.

C’est pourquoi la série se poursuivra, au moins pour le reste de 2021 et il est évident que la communauté est reconnaissante pour ces espaces qui donnent la parole à des personnes qui aujourd’hui continuent malheureusement d’être interrogées.