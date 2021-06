Amazon Prime Video Mexico, premières juin 2021 – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

La plateforme de streaming Amazon Prime Video a annoncé ses premières pour le mois de juin 2021. Parmi les séries originales, les nouveaux épisodes de certaines, les saisons qui viennent de faire leurs débuts à la télévision et les films dont vous pouvez profiter depuis chez vous, les premières de ce mois-ci sont esquissé pour offrir un début d’été plein d’émotions.

Bien sûr et comme vous le savez probablement déjà, en plus de tout le nouveau contenu qui arrive sur la plate-forme, vous pouvez continuer à profiter d’autres séries classiques telles que Grey’s Anatomy et Dr. House, The Big Bang Theory et diverses versions de Law and Order. ., qui sont également dans le catalogue.

Parmi les séries, films et documentaires que vous trouverez ce mois-ci, vous trouverez des titres d’action, des animes et des séries pleines d’adrénaline, de romance, de comédie et de nombreuses émotions. Consultez cette page chaque semaine pour connaître les mises à jour que nous trouvons et vous pouvez toujours être à jour avec tout ce que la plate-forme offrira de nouveau.

Sorties du film sur Amazon Prime Video, juin 2021

Abîme (06/01/2021)

Location (06/01/2021)

Synchronique: les limites du temps (15/06/2021)

Digimon Adventure: Dernière évolution Kizuna (18/06/2021)

Noël dernier (25/06/2021)

Séries

SWAT: Harrelson’s Men (T1 à T3) (06/01/2021)

La liste noire (T1 à T7), (06/01/2021)

Dim, (06/04/2021)

Léonard, (06/11/2021)

Le conte de la servante (T3), (20/06/2021)

The Walking Dead: World Beyond, (20/06/2021)

Bosch (T7), (25/06/2021)

Seul, (25/06/2021)

Matins de septembre, (25/06/2021)

Documentaires

Green Blood, sorti le 3 juin

Seve, sorti le 4 juin

Clarkson’s Farm, sorti le 11 juin

Latin Flow, première le 11 juin

Source: CinePremiere