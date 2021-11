Amazon Prime Video obtient un outil de partage de clips sympa avec quelques mises en garde

Amazon a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour son application Prime Video qui permet aux utilisateurs de partager des moments de leurs films et émissions de télévision préférés.

Le nouvel outil de partage n’est disponible que sur certains Amazon Originals et prend un clip de 30 secondes que les utilisateurs peuvent partager sur les réseaux sociaux ou via un message.

Lorsque vous regardez un film ou une émission éligible, vous remarquerez un bouton de partage. Cliquer dessus mettra le contenu en pause et vous amènera à un éditeur avec 30 secondes d’un clip qui peut être coupé à votre guise et prévisualisé avant le partage.

C’est un moyen pratique de montrer votre clip préféré d’une émission, surtout s’il s’agit d’une partie particulière que vous ne pourrez peut-être pas trouver ailleurs, comme sur YouTube. C’est également une fonctionnalité assez rare pour les sites de streaming comme Netflix, qui ne permettent généralement même pas aux utilisateurs de prendre une capture d’écran de leur contenu.

Netflix dispose d’une fonctionnalité Fast Laughs similaire à TikTok et permet aux utilisateurs de visualiser et de partager des clips pré-générés à partir de films et d’émissions. Pourtant, l’outil d’Amazon adopte une approche plus personnalisable.

Cependant, comme Fast Laughs, cette nouvelle fonctionnalité est disponible en premier sur iOS, laissant les meilleurs téléphones Android en dehors du plaisir. Nous avons demandé la disponibilité sur Android et nous vous tiendrons au courant si nous avons une réponse.

Quoi qu’il en soit, c’est une fonctionnalité intéressante qui pourrait jouer en faveur d’Amazon, offrant aux utilisateurs un moyen facile de promouvoir leurs émissions préférées à partir de son service de streaming.

Pour l’instant, la fonctionnalité est limitée à une petite sélection d’émissions Amazon Original, probablement à des fins de licence. Cela inclut « The Boys » (Saison One), « The Wilds », « Invincible » et « Fairfax ». Amazon dit que l’outil finira par arriver sur plus de contenu, ce qui est passionnant à penser avec l’émission « Le Seigneur des Anneaux » à venir l’année prochaine. Espérons simplement que la fonctionnalité arrive sur Android avant ses débuts.

Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous devriez déjà avoir accès à Prime Video. Si ce n’est pas le cas, vous devriez certainement envisager de vous abonner afin de pouvoir participer à tous les spectacles impressionnants et à de bonnes affaires sur les tablettes du Black Friday.

