Amazon Prime Video pourrait être supprimé de Roku

Roku risque de perdre Amazon Prime Video de ses options de programmation. Android Police rapporte que Roku est actuellement dans une bataille avec Amazon sur le sort d’IMDb TV, ce qui met Amazon Prime Video en danger. Le rapport note que le service vidéo phare d’Amazon nécessite un abonnement payant, mais IMDb TV est gratuit avec des publicités. Le service a été excellent, IMDb offrant également un contenu original exclusif. La nouvelle programmation qui devrait sortir sur la plate-forme de streaming comprend Judy Justice, la continuation de Judge Judy.

Le problème est qu’Amazon associe Prime Video et IMDb TV ensemble lors de la négociation de contrats, ce qui en fait un accord tout-en-un. Comme on le soupçonne, Prime Video propose une gamme de contenus plus large et compte plus d’abonnés, car IMDb TV continue d’attirer un public. Amazon est soupçonné de demander à Roku l’accès à davantage de données utilisateur, ce dont le rapport note que les développeurs de matériel ne sont pas fans.

Le dernier épisode des négociations de contrat de Roku survient alors qu’ils perdent leur bataille contre Google pour YouTube. YouTube est la plate-forme la plus demandée aux États-Unis. La lutte entre Google et Roku s’est réduite au fait que Google voulait des données et des résultats de recherche. En fin de compte, Google a annoncé qu’il retirerait YouTube de tous les nouveaux appareils à partir de décembre.

La différence entre la bataille d’Amazon avec Roku et Google est que Roku a plus à perdre s’ils ne cèdent pas à ce que demande Amazon. Roku vend bon nombre de ses gadgets, y compris ses téléviseurs, via le détaillant en ligne d’Amazon. On soupçonne qu’ils ne veulent pas perdre cette option.

Dans le passé, Amazon a créé des produits compétitifs avec ses anciens partenaires lorsque les choses allaient bien. Ou, ils ont refusé de vendre les produits de leurs partenaires précédents dans l’ensemble. Des problèmes entre Google et Amazon ont amené le détaillant à retirer ses produits Chromecast. Amazon a finalement créé un produit concurrent : le Amazon Fire TV Stick.