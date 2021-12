Amazon Prime Video présente la troisième saison de « LOL »

La série télé-réalité, dont le fer de lance est le acteur Eugenio Derbez, revient sur l’écran de la plateforme Amazon Prime Vidéo avec plus de talents, de nouvelles règles et des défis comiques pour faire rire les téléspectateurs.

La vérité est que MDR Cela a commencé comme une dynamique qui dans sa première partie fonctionnait assez bien, et bien que ce n’était qu’une expérience, maintenant cela vient avec plus de chapitres, pour faire rire le public, mais jamais les membres de la maison; c’est exactement le but de ce spectacle.

Sofía Niño de Rivera, Paco de Miguel, Hugo El lame feliz, Ricardo Peralta, Mau Nieto, Gaby Navarro, La Bea, Coco Celis et El Capi Pérez, sont ceux qui reviennent dans cette nouvelle saison pour se venger, puisqu’il a été éliminé par le standupero Ricardo O’Farrill.

Sans aucun doute, il y aura une combinaison comique dans laquelle chacun devra faire de son mieux pour se faire rire et les faire sortir de la maison.

Eugenio Derbez, qui dirige ce projet, considère que ce nouveau programme a de très bons éléments, donc la compétition sera assez serrée en plus du fait qu’il y a une grande variété dans la comédie de chacun des membres de la maison.

C’est l’un des acteurs les plus forts de LOL, j’ai adoré ça; à d’autres saisons, ils avaient peur et ils l’ont compris parce que c’était une expérience, il y avait des gens qui me disaient : ‘Je veux être là, mais je ne sais pas de quoi il s’agit’. »

A noter qu’Eugenio a déjà remporté un Emmy Award pour la meilleure animatrice de jour en espagnol, c’est ainsi que Last One Laughing continue de grandir et a généré la confiance du public et bien sûr des talents.

Au programme, vous pouvez trouver un grand casting de différents courants: stand-ups, youtubeurs, gens de la télévision, gens du théâtre, de toutes sortes, en plus, il n’y a pas de censure, et vous pouvez dire ce que vous voulez, ce qui se passe par la tête , aucun problème.

Ici tout est permis, ils vont adorer », a commenté le réalisateur.

Selon Eugenio, il a dû s’adapter pour survivre, car il a commencé à la télévision ouverte et ce format n’aurait pas pu être fait là-bas.

C’est ainsi que le père des plateformes comme Amazon Prime Video, c’est qu’on peut s’abonner et aller voir les séries, les films qu’on veut, et même s’il y a des contenus qui ne conviennent pas à tous les publics, comme ce programme, la plateforme vous prévient.