Amazon produira une série d’action en direct de She-Ra – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après de nombreuses années d’absence, She-Ra est revenue à la conversation et aux écrans grâce à Netflix, avec une série animée qui s’est terminée l’année dernière. Depuis, l’intérêt s’est renouvelé et les nouvelles générations ont eu l’opportunité de rencontrer le personnage. Tout cela une chaîne d’événements qui a finalement conduit à une annonce par Amazon sur la réalisation d’une série d’action en direct qui emmène She-Ra pour la première fois dans le monde de chair et de sang.

Le studio de la plateforme de streaming va conclure une alliance avec la société de production Dreamworks (via), qui était également à l’origine de la création du spectacle d’animation. A cette occasion l’étude des branches Spielberg, alliées à Netflix, mais la popularité du programme leur a montré que le personnage a encore un potentiel qui n’a pas été exploité jusqu’à présent.

Depuis sa création en 1985, She-Ra a toujours été liée au monde des dessins animés. Le personnage a été introduit à l’origine dans le film He-Man et She-Ra : Le secret de l’épée, dans le cadre de la franchise Masters of the Universe, d’où viennent He-Man et ses puissants alliés Greiscol.

Dans celui-ci, Adora a été présentée comme la sœur jumelle d'”Adam”. Sa disparition a été justifiée par un enlèvement qui s’est produit alors qu’elle était très jeune, exécuté par Hordak et emmené sur la planète Etheria, où son esprit était contrôlé. He-Man la sauve alors, l’emmène avec lui et lui accorde l’épée de protection, qui lui donne ses pouvoirs et fait d’elle la femme la plus forte de l’univers.

Presque immédiatement, le personnage a obtenu sa propre série indépendante, composée de deux saisons et d’une centaine d’épisodes. Sa diffusion s’est déroulée entre 1985 et 1986, jusqu’à ce que la production soit arrêtée indéfiniment. Malgré cela, She-Ra est restée marquée dans la culture populaire et est apparue sporadiquement dans d’autres productions connexes, mais ne s’est jamais concentrée exclusivement sur elle.

Cela a changé lorsque She-Ra est revenu en 2018 avec Netflix et Dreamworks Animations à travers cinq saisons multi-épisodes. Dans cette version de l’histoire, le personnage a été créé avec une origine sans aucun lien avec He-Man et les Maîtres de l’Univers.

Maintenant, She-Ra d’Amazon promet d’emmener le personnage sur un terrain peut-être plus inattendu et intéressant. Il n’y a toujours pas de détails sur le talent qui sera à l’origine de la création de la série, à l’exception de l’implication d’un nouveau compte, le studio Dreamworks et ses intentions de concevoir cette production comme très étrangère aux histoires racontées dans les contributions passées de le personnage.

