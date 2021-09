Amazon projette que le nouveau Glow sera parfait pour les enfants et les proches à longue distance

Amazon fabrique déjà certaines des meilleures tablettes Android pour les enfants grâce en grande partie à son fantastique logiciel Amazon Kids+. Amazon combine des tablettes conçues pour les enfants et l’Echo Show 5 Kids dans un tout nouveau produit appelé Amazon Glow.

Le nouvel Amazon Glow prend l’interactivité amusante qu’offre une tablette, mais au lieu de tenir une plaque de verre, votre enfant tapotera et glissera sur une table. L’Amazon Glow diffusera un écran interactif de 19 pouces sur votre table, votre comptoir ou votre sol à l’aide du projecteur intégré.

Grâce au programme Amazon Kids+ en constante expansion, votre enfant pourra jouer à des jeux, lire des livres et bien plus encore.

Ce qui rend cet appareil encore plus impressionnant, c’est lorsque l’aspect d’appel vidéo des haut-parleurs intelligents Echo Show entre en jeu. Votre enfant ne pourra passer un appel vidéo qu’avec des contacts que vous approuvez et partagez son expérience de jeu, de lecture d’un livre ou même de résolution d’un puzzle ensemble. La personne à l’autre extrémité se connectera à Amazon Glow via l’application Glow sur son propre appareil.

Amazon a créé deux nouvelles expériences interactives pour le Glow avec l’analyse d’objets et les Glow Bits.

Glow Bits est le nom d’un nouveau kit d’apprentissage qui est lancé avec le jeu de puzzle Tangram. Le kit Tangram comprendra des pièces de puzzle physiques que l’Amazon Glow reconnaîtra, et la personne avec laquelle votre enfant discute aura des pièces numériques à utiliser dans son application. En travaillant avec votre enfant, ils pourront aider à résoudre le casse-tête et d’autres défis.

Les Tangram Bits seront fournis avec Glow, mais de nouvelles expériences seront ajoutées à l’avenir et vendues séparément.

La fonction de numérisation d’objets est conçue pour permettre à votre enfant de prendre l’un de ses jouets préférés et de le transformer en un objet numérique en un puzzle. L’idée est qu’après avoir scanné le jouet, votre enfant “cassera” le scan en morceaux qu’il reconstituera ensuite ou transformera le scan en autocollant pour d’autres jeux.

Une autre chose amusante que votre enfant pourra faire est de numériser une œuvre d’art scolaire préférée et de la transformer en quelque chose de nouveau à distance avec un ami ou un membre de la famille.

Au cœur d’Amazon Glow se trouve la plate-forme Kids+ qui donne aux parents la tranquillité d’esprit qu’ils ont le dernier mot sur ce à quoi leur enfant peut accéder et à qui ils peuvent appeler en utilisant Glow.

Amazon Kids+ abrite déjà plus de 20 000 livres, jeux, vidéos et plus encore, mais parallèlement à l’annonce de Glow, la plate-forme s’agrandit avec de nouveaux contenus. Avec des séries comme Do, Re & Mi, LEGO Monkie Kid, ARPO Robot Babysitter et bien d’autres à venir sur Amazon Kids+, les divertissements ne manquent pas pour votre enfant.

Amazon continue de créer des produits et des fonctionnalités que les enfants et les parents peuvent apprécier. Avec l’expansion d’Amazon Kids + et le nouveau Hey, Disney à venir en 2022 qui permettra à tout le monde d’interagir avec leurs personnages Disney préférés sur leurs appareils Echo – Amazon ne montre aucun signe de ralentissement.