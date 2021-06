Amazon propose 10 nouvelles offres Prime Day anticipées que vous devez voir pour croire – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Mesdames et messieurs, chineurs de tous âges, le compte à rebours a officiellement commencé. C’est vrai, nous sommes maintenant à exactement une semaine du début du Prime Day 2021 !

La vente massive de Prime Day d’Amazon commence à minuit PT le lundi 21 juin et se poursuit jusqu’à la fin de la journée le mardi 22 juin. C’est vrai, Prime “Day” est en fait deux jours, mais vous ne verrez pas nous plaindre. Amazon a déclaré qu’il y aura plus de 2 millions d’offres disponibles dans le monde lors de la grande éruption du Prime Day de cette année, et qu’elles seront toutes disponibles exclusivement pour les personnes qui s’abonnent à Amazon Prime. En d’autres termes, si vous n’êtes pas un abonné Prime, vous ne pouvez participer à aucune des actions qu’Amazon prévoit la semaine prochaine. Vous ne pouvez pas non plus profiter de toutes les incroyables offres Prime Day que nous sommes sur le point de vous montrer. En d’autres termes, arrêtez ce que vous faites maintenant et inscrivez-vous à un essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime vous pouvez donc obtenir toutes ces offres folles sans payer un centime pour Prime !

Cela étant réglé, jetons un coup d’œil à toutes les nouvelles offres fantastiques du premier jour de prime qui viennent d’apparaître sur le site d’Amazon ce matin, comme le 50 $ Écho automatique qui ajoute Alexa mains libres à votre voiture pour seulement 14,99 $. C’est dingue!

Le mois dernier, Amazon a réduit le Écho automatique à 25 $ contre 50 $ et c’était l’une des offres les plus populaires que nous ayons couvertes tout au long du mois. Tout le monde aime utiliser Alexa dans leur maison, il est donc logique qu’ils veuillent accéder à toutes ces fonctionnalités exceptionnelles une fois qu’ils quittent la maison. En plus de cela, vous pouvez utiliser Alexa sur l’Echo Auto pour rechercher des entreprises à proximité, naviguer ou diffuser votre musique et vos podcasts préférés pendant que vous conduisez. C’est un petit gadget fantastique et 14,99 $ est un nouveau prix bas de tous les temps.

Echo Auto – Alexa mains libres dans votre voiture avec votre téléphone Prix : 14,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Un autre gadget super populaire que vous pouvez mettre en vente dès maintenant avant Prime Day est le Écho Show 5, qui est de loin l’écran intelligent le plus vendu parmi les lecteurs . Deals. Auparavant, il coûtait 90 $ et il se vend à 80 $ maintenant que le modèle de deuxième génération a été lancé. Prenez-en un aujourd’hui, cependant, et vous ne paierez que 44,99 $ !

Echo Show 5 (1ère génération, version 2019) – Écran intelligent avec Alexa – restez connecté avec vidéo c… Prix catalogue : 79,99 $ Prix : 44,99 $ Vous économisez : 35,00 $ (44 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Nos lecteurs adorent également les appareils Fire TV et il y a deux fantastiques offres Prime Day qui viennent de démarrer cette semaine. Tout d’abord, vous pouvez obtenir le Pack Fire TV 4K Essentials qui comprend un Fire TV Stick 4K, un couvercle de télécommande rouge et un câble d’alimentation USB pour seulement 55,97 $ au lieu de 83 $. Ou si vous utilisez le service de jeux Luna d’Amazon, vous pouvez vous procurer un Pack Fire TV Stick 4K et Luna Controller pour 73,98 $ au lieu de 120 $. Contrôleurs Luna sont également de 21 $ de réduction sur eux-mêmes en ce moment, ce qui mérite d’être noté.

Fire TV 4K Essentials Bundle comprenant Fire TV Stick 4K, télécommande (rouge) et câble d’alimentation USB… Prix catalogue : 82,97 $ Prix : 55,97 $ Vous économisez : 27,00 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Fire TV Gaming Bundle comprenant Fire TV Stick 4K et Luna Controller Prix catalogue : 119,98 $ Prix : 73,98 $ Vous économisez : 46,00 $ (38%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Si vous recherchez des offres intéressantes sur les haut-parleurs intelligents Echo, nous avons ce qu’il vous faut avec deux coupons Prime Day anticipés. Utilisez le code PDDOT2PK à la caisse lorsque vous en achetez deux Points d’écho et vous obtiendrez le deuxième Echo Dot gratuitement. Vous pouvez également économiser 80 $ à l’achat de deux Écho enceintes avec le code promo ECHOPRIME.

Tout nouveau Echo Dot (4e génération, version 2020) | Haut-parleur intelligent avec Alexa | Charbon de bois Prix catalogue : 49,99 $ Prix : Achetez-en un, obtenez-en un gratuitement Vous économisez : 5,00 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : PDDOT2PK

Écho (4e génération) | Avec un son premium, un hub domestique intelligent et Alexa | Prix ​​du charbon de bois : économisez 80 $ sur deux Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo : ECHOPRIME

120 $ d’Amazon Bourgeons d’écho sont en vente pour 79,99 $ avant le Prime Day 2021, ou vous pouvez passer au 140 $ Echo Buds avec étui de recharge sans fil pour 99,99 $. De plus, vous pouvez obtenir 6 mois d’Amazon Music Unlimited gratuits avec l’un ou l’autre accord !

Nouveaux Echo Buds (2e génération) | Écouteurs sans fil avec suppression active du bruit et Alexa | Noir… Prix catalogue : 119,99 $ Prix : 79,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Nouveaux Echo Buds (2e génération) | Écouteurs sans fil avec suppression active du bruit et Alexa | Wirel… Prix catalogue : 139,99 $ Prix : 99,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

250 $ d’Amazon Cadres d’écho sont en vente pour 174,99 $ cette semaine, et nous ne les avons jamais vus avec une remise aussi importante. Et le dernier mais non le moindre, les 100 $ Bande de suivi d’activité et de sommeil Amazon Halo est en vente pour 69,99 $ en ce moment, ce qui est un nouveau plus bas historique.

Cadres d’écho (2e génération) | Lunettes audio intelligentes avec Alexa | Noir classique Prix catalogue : 249,99 $ Prix : 174,99 $ Vous économisez : 75,00 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Amazon Halo – Mesurez l’activité, le sommeil, la composition corporelle et le ton de la voix – Hiver + Argent… Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 69,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (30 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Vous devez absolument vérifier toutes les premières offres Prime Day 2021 d’Amazon ici parce qu’il y a des ventes en ce moment que vous ne croirez pas. Faites également défiler vers le bas et vous pourrez voir toutes les offres mentionnées par Amazon dans le grand communiqué de presse de Prime Day qui est sorti la semaine dernière :

Appareils Amazon :

Les sonnettes vidéo Ring commencent à 44,99 $. Donnez la priorité à la sécurité de la maison intelligente avec jusqu’à 150 $ de réduction sur les caméras Ring Spotlight, y compris le support Ring Spotlight Cam (199,99 $), le pack de deux batteries Ring Spotlight Cam (299,98 $) et le pack de trois batteries Ring Spotlight Cam (449,97 $). Passez à une couverture wifi fiable pour toute votre maison et économisez plus de 90 $ sur les systèmes wifi eero, y compris les packs Wi-Fi 6 bi-bande maillé eero 6 deux (129 $) et trois (181 $).

Mode: Économisez jusqu’à 20 % sur les vêtements Calvin Klein et Tommy Hilfiger, et bénéficiez d’économies supplémentaires sur les vêtements de sport pour hommes et femmes des marques Amazon.

Santé: Économisez 20 % sur les produits de santé d’Amazon Basic Care ainsi que sur les produits de bien-être et de soins personnels d’autres marques Amazon, notamment Solimo, Revly et Amazon Elements. Économisez sur les kits de test ADN du service génétique personnel 23andMe.

Animaux domestiques: Économisez sur les lits orthopédiques pour chiens Friends Forever et 20 % sur les fournitures pour animaux de Solimo.

Jouets: Économisez sur certains produits Green Toys, Calico Critters et Thames & Kosmos.

Électronique: Économisez 72 % sur le Norton 360 Deluxe et obtenez une carte-cadeau Amazon de 10 $ ; jusqu’à 50 % sur certains titres Xbox et Ubisoft, jusqu’à 30 % sur les batteries, l’électronique et les accessoires d’Amazon Basics ; et 100 $ sur les imprimantes 3D FlashForge Adventurer. Les titulaires d’une carte Visa Amazon Prime Rewards et d’une carte Amazon Prime Store avec un abonnement Prime éligible recevront une remise de 10 % sur certains téléviseurs LG et Sony.

Cuisine: Économisez sur les mélangeurs et les cafetières Ninja ainsi que sur le cuiseur de précision Anova Culinary Sous Vide Precision Cooker Pro.

Domicile: Économisez sur certains aspirateurs, purificateurs d’air, fers à repasser, cuiseurs à vapeur et ventilateurs, ainsi que sur les déshumidificateurs iRobot, Bissell, Toshiba, Levoit, Black & Decker, et plus encore.

Essentiels ménagers : Sauvegarder 20% sur les produits ménagers essentiels des marques Amazon, dont Solimo et Presto !

Amélioration de l’habitat : Économisez sur certains appareils de cuisine et de salle de bain Moen, les outils Makita et les interrupteurs intelligents Kasa, ainsi que sur les batteries CRAFTSMAN 20V lithium-ion et Duracell.

Épicerie: Économisez jusqu’à 30 % sur les bonbons et les chewing-gums, et 20 % sur les collations et les produits d’épicerie des marques Amazon, dont Happy Belly et Amazon Fresh.

Sports et plein air: Achetez-en un, obtenez un 20 % de rabais sur l’équipement de camping de World Famous Sports.

Barre de lancement Amazon : Économisez jusqu’à 50 % sur le pack combo Kids Against Maturity et 80 $ sur le lot de robots de désherbage Tertill.

Panera pain: Panera alimente les acheteurs de Prime Day avec une offre sucrée (et salée). Les membres Prime qui s’inscrivent aux récompenses MyPanera recevront un crédit d’achat de 3 $ et 40 % de réduction sur leur commande en ligne Panera le Prime Day. Meilleure offre du jour Éruption précoce du Prime Day 2021 : les membres Prime peuvent obtenir des caméras Blink Mini pour seulement 19,99 $ dès maintenant ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.