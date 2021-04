Amazon propose aujourd’hui une barre de son Vizio la plus vendue au prix de 116 $ – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

L’une des barres de son les plus vendues sur Amazon parmi nos lecteurs est actuellement en vente pour moins de 120 $. le Barre de son Vizio SB2920-C6 est toujours une valeur formidable à environ 150 $, ce qui est normalement ce à quoi il se vend sur Amazon. Mais si vous vous rendez sur le site du détaillant et que vous en choisissez un maintenant, vous pouvez économiser beaucoup d’argent.

La seule mauvaise nouvelle est qu’il est impossible de dire combien de temps cette offre sera disponible, vous devrez donc en profiter bientôt, sinon vous pourriez manquer.

le Barre de son TV Bose Solo 5 est depuis longtemps l’une des barres de son préférées de nos lecteurs. Malheureusement, cela coûte 199 $ chez Amazon et la nouvelle version est encore plus cher à 249 $. le Sonos Beam est également très populaire, tout comme le Barre de lecture Sonos maintenant qu’il coûte tellement moins cher qu’avant depuis qu’il a été remplacé par le plus récent Sonos Arc. Bien sûr, ces deux barres de son sont également chères.

Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec l’une de ces options si vous êtes prêt à débourser l’argent dont vous aurez besoin pour en acheter une. Mais il y a une autre barre de son que vous devriez absolument vérifier si vous voulez dépenser le moins possible et finir avec une grosse mise à niveau audio.

le Barre de son à 2 canaux Vizio SB2920-C6 29 pouces est un modèle le plus vendu avec plus de 5400 évaluations 5 étoiles sur Amazon. Son prix atteint 170 $ et c’est déjà un prix raisonnable pour une barre de son d’une grande marque comme Vizio. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant, cependant, vous le trouverez en vente pour seulement 116 $. Si vous avez déjà entendu une barre de son Vizio en action, vous savez quel type de qualité vous allez obtenir du SB2920-C6.

Voici les principaux détails de la liste de Vizio sur Amazon:

95 dB de son cristallin remplissant la pièce avec moins de 1% de distorsion harmonique totale; Fréquence de la barre de son: 70 Hz – 19 kHz Bluetooth intégré vous permet de perdre les fils et d’écouter votre musique d’un simple toucher du doigt Mise à niveau facile qui booste le son avec un puissant punch Audio Premium avec DTS Studio Sound, DTS Tru Volume et DTS TruSurround Easy Setup: connectez la barre de son à votre téléviseur à l’aide de l’un des câbles fournis; Reportez-vous au manuel de l’utilisateur pour les étapes de dépannage.

