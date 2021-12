Amazon propose des offres importantes sur les accessoires Logitech pour votre ordinateur

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Pour beaucoup d’entre nous, notre ordinateur fait partie de notre gagne-pain. Il y a une tonne d’emplois dans le monde qui exigent que vous soyez sur votre ordinateur. Trouver les meilleures façons d’utiliser votre ordinateur pour votre travail peut être difficile, mais vous devez connaître les bons accessoires pour cela. Il y a une énorme vente sur Amazon en ce moment sur Accessoires Logitech pour votre ordinateur qui peut vous aider à tirer le meilleur parti de votre ordinateur.

Vous êtes sûr de trouver des offres exceptionnelles sur les accessoires Logitech à différentes périodes de l’année. Mais pour le moment, vous pouvez économiser jusqu’à 43% sur certains articles. Jetons un coup d’œil à ce qui est disponible dans cette vente Amazon.

Accessoires Logitech à petits prix

La webcam Logitech HD pour ordinateur portable en position ouverte. Source de l’image : Logitech/Amazon

L’utilisation des accessoires Logitech pour votre ordinateur de travail est simple, grâce à l’offre sur le Webcam pour ordinateur portable Logitech HD. Il a une conception pliable pour une utilisation simple. Il est compatible avec Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8 et 10. Vous pourrez discuter en vidéo en 720p fluide sur Skype, Google Hangouts, FaceTime, etc.

Il peut pivoter à 360 degrés et dispose d’une base prête pour un trépied. Normalement, vous paieriez 70 $ pour cela et cela en vaudrait la peine. Mais en ce moment, prenez-le pour seulement 39,99 $. C’est une économie de 43% ! Le microphone intégré filtre également les bruits de fond, gardant vos appels clairs.

Webcam pour ordinateur portable Logitech HD C615 Prix: 39,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Vous pouvez également obtenir une version améliorée, le Webcam Logitech C920x HD Pro pour 10 $ de rabais aujourd’hui. Cela comprend un logiciel de capture avancé, un réglage de l’éclairage HD et une mise au point automatique. Il a une portée de micro allant jusqu’à trois pieds et deux micros pour capter le son. C’est maintenant à 59,99 $.

Logitech C920x HD Pro Webcam, appel vidéo Full HD 1080p/30fps, son stéréo clair, HD Light C… Prix catalogue : 69,99 $ Prix : 59,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (14%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Plus d’économies sur la webcam

Si vous n’êtes fan d’aucune de ces webcams, il y a plus d’offres disponibles pour vous dans cette vente. le Webcam Logitech C505 HD offre une résolution grand écran HD 720p/30 ips nette. Avec la mise au point fixe et la correction automatique de la lumière, vous serez prêt à réussir. Le micro unique et omnidirectionnel est doté d’une technologie de réduction du bruit. Vous pouvez le monter de différentes manières, en fonction de votre configuration. C’est 20% de réduction maintenant, en vente pour seulement 39,99 $.

Vous pouvez également choisir le Caméra Logitech HD C310. Il fonctionne avec Skype, Yahoo Messenger, Microsoft Live Messenger, etc. Vous pouvez prendre des instantanés haute résolution jusqu’à 5 mégapixels. Profitez d’appels vidéo HD 720p sur la majorité des logiciels. La correction automatique de la lumière est extrêmement utile. Cela correspond bien à votre budget, d’autant plus qu’il n’est actuellement que de 29,99 $. C’est 40 % de réduction !

Logitech C505 HD Webcam – Caméra USB externe HD 720p pour ordinateur de bureau ou ordinateur portable avec micro longue portée… Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Logitech HD Webcam C310, emballage standard – Noir Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Mieux entendre vos appels

Le casque Logitech H540 Source de l’image : Logitech/Amazon

Il existe d’autres accessoires Logitech disponibles dans cette vente, y compris ceux pour vous aider à entendre et à taper. le Casque USB Logitech hautes performances H540 est parfait pour les appels vidéo professionnels que vous prenez lorsque vous travaillez à domicile. Il y a des commandes de volume et de niveau de basse et vous pouvez couper le micro instantanément. Les pilotes réglés au laser et l’égaliseur intégré offrent une excellente qualité audio.

Il y a un serre-tête et des oreillettes en similicuir doux et rembourré qui se sentent bien même si vous les portez longtemps. Il suffit de le brancher avec une connexion USB pour qu’il fonctionne. Économisez 40 % sur ce casque dès maintenant et obtenez-le pour seulement 29,99 $.

Casque USB Logitech hautes performances H540 pour Windows et Mac, certifié Skype Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Si vous effectuez une plus grande partie de votre travail sur votre iPad Air, le Étui clavier Logitech pour iPad Air (3e génération) est un excellent ajout à cela. Il offre une frappe confortable et des touches de raccourci iOS. La durée de vie de la batterie est de quatre ans, vous pouvez donc l’utiliser longtemps. Il offre une protection contre les chocs et les rayures. Il offre également un support pour un Apple Pencil. Il ne reste plus que 79,99 $ pour le moment, une économie de 20 $. Profitez de tous ces superbes accessoires Logitech en promotion pendant une durée limitée !

Étui clavier Logitech pour iPad Air (3e génération) | Slim Folio avec clavier sans fil intégré… Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 79,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Découvrez nos autres claviers iPad préférés !

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.