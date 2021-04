Amazon propose une option de paiement par numérisation manuelle aux magasins Whole Foods

Amazon représente aujourd’hui près de 40% des ventes de commerce électronique aux États-Unis et réduit encore plus les achats en ligne en vendant des services de paiement et d’autres technologies à des sites d’achat externes. Maintenant, le géant de la vente au détail en ligne fait également un jeu pour saisir un morceau de magasinage physique – et il veut que les clients donnent littéralement un coup de main pour le faire.

Mercredi, Amazon dévoile une nouvelle façon de payer dans certains magasins Whole Foods: une technologie biométrique appelée Amazon One qui permet aux acheteurs de payer en plaçant leur paume sur un appareil de numérisation lors de leur paiement. La nouvelle technologie est maintenant disponible au magasin Madison Broadway de la chaîne d’épicerie à Seattle, Washington. Sept autres établissements Whole Foods dans la région de Seattle offriront l’option de paiement dans les mois à venir.

La première fois qu’il s’inscrit pour utiliser cette technologie, un client scanne sa paume et insère sa carte de paiement dans un terminal; après cela, ils peuvent simplement payer avec leur main. La technologie de numérisation manuelle n’est pas réservée aux propres magasins d’Amazon – la société espère la vendre à d’autres détaillants, y compris des concurrents.

Amazon a introduit la technologie pour la première fois en septembre dans certains des magasins de proximité sans caisse Amazon Go de la société à Seattle. La société avait ajouté la technologie à un total de 12 magasins dans la région de Seattle avant l’annonce d’aujourd’hui de Whole Foods. Recode a rapporté pour la première fois en décembre 2019 qu’Amazon avait déposé une demande de brevet pour une telle technologie de paiement manuel.

En septembre, le dirigeant d’Amazon Dilip Kumar a déclaré à Recode que la société comptait vendre la technologie à d’autres détaillants, comme elle avait commencé à le faire plus tôt cette année avec sa technologie «Just Walk Out» – le cocktail de caméras, de capteurs et de logiciels de vision par ordinateur qui alimente Magasins Amazon Go. Kumar a déclaré que la présentation d’Amazon One aux autres détaillants est simple: réduisez les frictions pour vos clients à la caisse, raccourcissant ainsi les files d’attente et augmentant le nombre d’acheteurs servis en cours de route. La société a déclaré mercredi dans un article de blog qu’elle était en discussion avec d’autres détaillants, mais qu’elle n’avait pas encore de partenariat à annoncer.

Le projet d’Amazon de concéder sous licence ces deux technologies locales à d’autres détaillants, qu’ils soient concurrents ou non, est la vraie histoire: Amazon n’est pas satisfait de la domination du commerce électronique; il veut gagner une part de plus de transactions dans le monde de la vente au détail physique, où 80 pour cent du commerce a toujours lieu aux États-Unis. Il s’agit donc de créer une suite futuriste de services pour courtiser d’autres détaillants, tout en présentant la technologie dans ses propres magasins sous forme d’études de cas.

Une question évidente est de savoir si les détaillants, dont beaucoup considèrent Amazon comme un concurrent d’un type ou d’un autre, voudront faire des affaires avec le géant de la technologie. Kumar a évoqué Amazon Web Services, la division de 40 milliards de dollars de la société qui loue la puissance de calcul, le stockage de données et une myriade de capacités logicielles à des entreprises Internet grandes et petites, comme exemple d’une offre Amazon qui attire des concurrents.

Amazon collectera des données sur l’endroit où les clients Amazon One achètent lorsqu’ils utilisent l’option de paiement, mais il ne saura pas ce que les acheteurs achètent ni combien ils dépensent dans des magasins de vente au détail tiers. Un porte-parole d’Amazon a déclaré que la société n’avait «pas l’intention d’utiliser les informations de transaction provenant d’emplacements tiers pour la publicité Amazon ou à d’autres fins», et les acheteurs peuvent s’inscrire au service sans le lier à un compte client Amazon s’ils le souhaitent.

Une autre question est de savoir si suffisamment de personnes seront disposées à remettre les scans de leurs mains à Amazon afin de gagner un peu de temps à la caisse. Il est vrai qu’une méthode de paiement sans contact pourrait être plus attrayante aujourd’hui, pendant la pandémie de Covid-19, qu’il y a même un an. Mais les nouveaux modes de paiement sont souvent confrontés à des défis d’adoption considérables, et c’est même lorsque la biométrie n’est pas impliquée. Le suivi biométrique pose une multitude de problèmes de confidentialité, y compris le potentiel de piratage ciblé ou une violation massive de données.

Kumar, le dirigeant d’Amazon, a déclaré que plus il y avait d’endroits où Amazon peut introduire la technologie, plus les clients de valeur la trouveraient et seraient prêts à l’essayer. C’est pourquoi l’entreprise prévoit de proposer d’autres cas d’utilisation au-delà des paiements. Kumar a également déclaré qu’Amazon discutait avec des partenaires potentiels de l’idée de lier les scans de la paume avec des identifiants de bâtiment pour remplacer les cartes d’identité de bureau, ou avec des billets d’événements pour les stades ou les arènes.

L’exécutif a ajouté qu’Amazon avait choisi la numérisation de la paume par rapport à d’autres options biométriques pour plusieurs raisons. L’un, a-t-il dit, est qu’il n’est pas facile pour un mauvais acteur d’identifier une personne en regardant simplement une image de sa main, si jamais ce matériel a fui. Un autre est le caractère unique de la main de chaque personne. «Même les jumeaux identiques ont de nombreuses différences dans la structure de leur paume», a-t-il déclaré. Un porte-parole a ajouté que les images sont chiffrées lorsqu’elles sont numérisées, puis “envoyées vers une zone hautement sécurisée que nous avons construite sur mesure dans le cloud pour l’analyse et le stockage.”

Pour certains, les avantages n’en valent toujours pas la peine. «À quel point les gens sont-ils paresseux de remettre leurs empreintes de main pour ne pas avoir à sortir leur portefeuille?» ma femme m’a demandé quand je lui ai parlé de la nouvelle technologie lors d’un dîner-table sous embargo. Mais la technologie de numérisation d’empreintes digitales Touch ID d’Apple et sa technologie de numérisation de visage Face ID semblaient également un peu folles au début – jusqu’à ce qu’elles ne le soient pas.

Et si suffisamment de clients font confiance à Amazon pour le compromis, les détaillants physiques seront confrontés à un dilemme intéressant: chasser l’avenir en s’alignant sur la société technologique la plus puissante du commerce de détail, ou s’en tenir au présent et espérer que leurs clients ne s’égarent pas en conséquence. .

Mise à jour, 21 avril 2021: Cet article a été mis à jour pour signaler qu’Amazon prévoit d’introduire sa technologie de paiement à la main dans certains magasins Whole Foods.