Amazon proposera l’option “acheter maintenant, payer plus tard” via un partenariat avec Affirm

Les clients qui achètent sur Amazon.com pourront acheter plus de produits en paiements mensuels grâce à un nouveau partenariat avec Affirm. La fonctionnalité sera disponible pour les achats de 50 $ ou plus. Il est en cours de déploiement auprès de certains clients dès maintenant et plus largement dans les mois à venir. Il n’est pas clair si les versements s’accompagnent d’intérêts.

Dirigé par le co-fondateur de PayPal, Max Levchin, Affirm propose une alternative aux cartes de crédit traditionnelles. Il gagne de l’argent auprès de plus de 6 000 détaillants tels que Peloton, Purple, Walmart et d’autres lorsque les consommateurs utilisent sa technologie pour acheter des produits en plusieurs fois.

Affirm a été rendu public plus tôt cette année. Son action a grimpé de 50 % en dehors des heures de négociation vendredi après l’annonce du partenariat avec Amazon. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 230,7 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 67 % en glissement annuel, et une perte d’exploitation de 169,4 millions de dollars, contre 81,5 millions de dollars.

Amazon propose déjà une option de paiement mensuel à certains clients américains sur certains produits vendus et expédiés par Amazon. Le géant de la technologie propose également ses propres cartes de crédit.