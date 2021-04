Amazon protège les mémoires de Hunter Biden contre les mauvaises critiques ⋆ .

par Matt Margolis, PJ Media:

En tant qu’auteur, j’ai une relation d’amour-haine avec Amazon. Dans le passé, Amazon a inexplicablement purgé les critiques des livres conservateurs, y compris le mien, sans explication.

Mon livre, Le pire président de l’histoire: l’héritage de Barack Obama, est régulièrement ciblé par la gauche pour de fausses critiques négatives. Environ 25% des critiques du livre ont toujours été de fausses critiques d’une étoile qui ne sont pas identifiées comme un «achat vérifié» qui m’accusent simplement d’être raciste, affirment que le livre est mal documenté (il contient plus de 1000 notes de fin), ou impliquent certaines autre attaque. Depuis sa publication initiale en 2016, le pourcentage de ces fausses critiques semble pratiquement inchangé.

J’ai déposé de nombreuses plaintes auprès d’Amazon au fil des ans pour le nombre incroyable de critiques indéniablement fausses qui passent par le processus de sélection de l’entreprise.

J’ai donc été incroyablement choqué de découvrir qu’Amazon ne s’intéressait pas à la protection de mon livre contre les fausses critiques, mais qu’il avait choisi de protéger les autres.

Mercredi, PJ Media a rapporté que A Rhythm of Prayer: A Collection of Meditations for Renewal, une dévotion quotidienne à succès, contenait une prière intitulée «Prière d’une femme noire fatiguée» qui demande à Dieu de «m’aider à haïr les Blancs. . »

Si vous pensiez pouvoir marcher sur Amazon et donner une mauvaise critique au livre, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous essayez de réviser le livre, l’avis suivant s’affiche:

Amazon a remarqué une activité d’examen inhabituelle sur ce produit. En raison de cette activité, nous avons limité ce produit aux avis d’achat vérifiés.

Oh vraiment? Amazon a remarqué une «activité de révision inhabituelle» sur le livre?

Mais ça va mieux. Pour tenter de déterminer s’il s’agissait d’un incident isolé, j’ai décidé de voir ce qui se passerait si j’essayais de publier des critiques sur d’autres livres. La plupart du temps, Amazon me permettait d’écrire une critique. Conservateur ou libéral, peu importe. J’ai pu absolument publier une critique sur un livre que je n’avais pas lu.

Sauf un.

Quand j’ai essayé d’écrire une critique des mémoires de Hunter Biden, Beautiful Things, j’ai reçu le même avis que le livre de dévotion raciste.

Voici une capture d’écran de l’avis:

Eh bien, n’est-ce pas sympa? Le livre de Hunter Biden est également protégé des critiques négatives d’Amazon. Ça doit être sympa. J’aurais aimé que mon livre soit également protégé des fausses critiques. Je me demande pourquoi ce n’était pas le cas, malgré mes plaintes.

Maintenant, laissez-moi être clair, je ne tolère pas la publication de fausses critiques négatives sur Amazon. Mais, si la politique d’Amazon est d’autoriser les critiques et les évaluations de personnes qui n’ont pas acheté un produit particulier sur sa plate-forme, il y a un problème avec la société qui protège certains livres des critiques de personnes qui ne l’ont pas acheté, tout en ne protégeant pas les autres. D’autres livres, comme le mien, ont longtemps été ciblés pour de fausses critiques de la part de personnes qui n’ont pas lu le livre parce qu’elles ne sont pas d’accord avec les prémisses du livre, mais il semble qu’Amazon puisse protéger les livres de telles critiques, mais seules certaines ont autant de chance.

