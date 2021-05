Amazon publie le documentaire Alex Zanardi pour les téléspectateurs américains

Amazon a publié un nouveau documentaire après l’entrée d’Alex Zanardi aux 24 heures de Daytona 2019 dans une usine BMW.

Le documentaire, produit en partenariat avec BMW, a été mis à la disposition des utilisateurs américains du service Amazon Prime Video. Alex Zanardi: «Le handicap est tout relatif» documente la préparation de l’événement qui a vu l’Italien surmonter l’adversité, comme c’est le cas dans sa vie, pour concourir en tant que pilote BMW d’usine pour l’événement phare.

La relation de Zanardi avec BMW remonte à près de deux décennies alors que le constructeur cherchait à le remettre sur les rails après son accident CART qui a entraîné la perte de ses deux jambes. Des courses en voitures de tourisme, des sprints en GT et une apparition en DTM en 2018 faisaient tous partie de l’entraînement de Zanardi pour un grand retour à la course en Amérique.

Le documentaire de 52 minutes se termine peu de temps après la Rolex 24 2019, ce qui signifie qu’il ne couvre pas son rétablissement après un horrible accident de vélo à main en 2020. Le fils de Zanardi, Niccolo, a récemment parlé à La Republica de l’état de son père.

«Mon père est conscient depuis quelques mois maintenant. Petit à petit, son état s’améliore. C’est de petits pas et on sait que ça va être un long chemin [to recovery], ça va prendre beaucoup de temps. Personne ne peut nous dire ce qu’il sera capable de faire à nouveau, mais ça va de mieux en mieux ».

La famille Zanardi est actuellement en justice contre le conducteur du camion dont Alex a été impliqué dans un accident avec l’été dernier. Les avocats des familles font appel d’une décision de justice qui a statué que le chauffeur du camion respectait toutes les règles de la circulation et faisait de son mieux pour éviter un accident.

Bien que ce documentaire ne couvre pas la dernière bataille des deux champions du CART, il met en évidence son esprit combatif à la fois en tant que pilote de course, mais surtout en tant qu’humain.