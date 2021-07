Amazon publie une offre d’emploi pour « Monnaie numérique et blockchain »

Jeudi, Amazon a publié une offre d’emploi pour un chef de produit Digital Currency and Blockchain. Ce poste fait partie de l’équipe d’acceptation et d’expérience des paiements de l’entreprise.

Chaîne de blocs d’Amazon

Voici ce que dit une partie de la liste :

Vous tirerez parti de votre expertise dans le domaine de la blockchain, du grand livre distribué, des devises numériques de la banque centrale et de la crypto-monnaie pour développer le dossier des capacités qui devraient être développées, piloter la vision globale et la stratégie produit, et gagner l’adhésion et l’investissement du leadership pour de nouvelles capacités.

Et voici les qualifications préférées :

MBA ou expérience équivalenteUn intellect vif, flexible et agressif avec de superbes compétences en réflexion conceptuelle, en analyse et en résolution de problèmes. Expérience avérée dans la prise en charge et l’obtention de résultats dans un environnement dynamique au rythme rapide.Capacité à prospérer dans un environnement ambigu et en constante évolution.Proactif attitude, curiosité naturelle et volonté de retrousser les manches pour atteindre les objectifs et offrir des expériences formidables aux clients

Les qualifications de base comprennent un baccalauréat et plus de 10 ans d’expérience dans la gestion de produits ou de programmes, le marketing de produits, le développement commercial ou la technologie.

C’est une décision intéressante qui intervient quelques mois après qu’Apple a publié une offre d’emploi pour un chef d’entreprise ayant une expérience en crypto-monnaie.