Amazon rapporte plus de 113 milliards de dollars grâce à son Prime Day le plus réussi

Le rapport d’Amazon sur les résultats du deuxième trimestre a montré de gros gains pour l’entreprise grâce en partie à Prime Day, mais les analystes n’ont pas été trop impressionnés par l’absence d’estimations de ventes par l’entreprise.

La société a géré plus de 113 milliards de dollars de revenus, grâce à ses ventes Prime Day les plus élevées, avec plus de 250 millions d’articles achetés au cours de l’événement de deux jours. Quel a été l’article le plus populaire ? Le Fire TV Stick 4K avec Alexa Voice Remote, qui est certes l’un des meilleurs appareils de streaming que vous puissiez obtenir.

AWS a également poursuivi sa croissance, amassant près de 15 milliards de dollars de revenus et affiche une croissance accrue par rapport au trimestre dernier.

Cependant, alors qu’Amazon gérait des chiffres impressionnants, la société a également raté les estimations de ventes d’environ deux milliards, et les perspectives pour ce trimestre pourraient faire réfléchir les analystes.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La société s’attend à ce que les revenus de ce trimestre se situent entre 106 et 112 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de près de 119 milliards de dollars.

Les chiffres sont en $ AMZN – Manque de revenu Bat sur EPS.#Earnings *VENTES NETTES AMAZON 2T 113,1 G$, HNE. 115,06 G$

*AMAZON 2T BPA 15,12 $, HNE. 12,28 $

*AMAZON CONSTITUE DES VENTES NETTES AU 3 T3 106,0 G$ À 112,0 G$, HNE. 118,70 milliards de dollars – Daniel Newman (@danielnewmanUV) 29 juillet 2021

Le directeur financier d’Amazon, Brian Brian Olsavsky, attribue ses chiffres au changement climatique alors que les restrictions s’assouplissent et que de plus en plus de personnes retournent au travail au milieu de la pandémie de COVID-19.

Le deuxième trimestre de cette année a été une période de transition pour nombre de nos clients. Au fur et à mesure que le trimestre progressait, les gens étaient de moins en moins à la maison, les restrictions et les blocages se sont assouplis dans certaines de nos plus grandes zones géographiques, y compris les États-Unis et une grande partie de l’Europe. En conséquence, alors que les membres Prime continuent de dépenser plus avec nous, la croissance des dépenses des membres Prime s’est modérée par rapport aux dépenses observées au plus fort de la pandémie.

Avec le ralentissement des dépenses en ligne, l’entreprise devra s’appuyer sur AWS pour poursuivre sur sa lancée. Cependant, cela ne devrait pas être un problème, car l’ancien chef d’AWS, Andy Jassy, ​​est désormais le PDG d’Amazon après la sortie de Jeff Bezos dans l’espace. Avec de solides ventes au deuxième trimestre dans le segment, Jassy a des perspectives positives pour AWS ” car de plus en plus d’entreprises présentent des plans pour transformer leurs activités et migrer vers le cloud “.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Toutes les protections

Ces étuis robustes et pour enfants sont parfaits pour l’Amazon Fire HD 10

C’est cool d’avoir un étui ultra-mince et minimal qui n’ajoute pas de volume, mais ces étuis n’offrent pas grand-chose pour protéger votre Amazon Fire HD 10. Il existe de nombreuses excellentes options qui sont soit lourdes- devoir, conçu pour les enfants, ou les deux, afin que votre Fire HD 10 puisse résister à tout.