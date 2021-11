Amazon rebaja a 76€ este disco SSD externe de 500 GB

Si eres de los que te gusta tener siempre tus archivos a mano, tener una copia de seguridad de todos tus documentos importantes o tu ordenador está casi sin espacio disponible para guardar más cosas, entonces seguro que estás buscando un disco SSD externo en el que guardar todo lo que quieras sin tenerte que gastar mucho dinero. En este caso, ahora podemos encontrar en Amazon un port disco SSD avec 500 Go de capacidad a un módico precio en oferta.

Se trata del PNY Pro Élite, un disco SSD portátil que ofrece altas velocidades de transferencia de datos y que cuenta con un diseño que nos permite llevarlo cómodamente allá donde vayamos para tener siempre nuestros archivos a mano. Oui que este modelo tiene unas dimensions de tan solo 6,35 cm de largo, 5,71 cm de ancho, un grosor de 1,09 cm y un peso de tan solo 45,3 gramos. En définitive, un disque SSD que cabe en la palma de nuestra mano y que podemos llevar en cualquier bolsillo fácilmente.

Formato compacto y alta velocidad de transferencia

Es un modelo que además, ofrece compatibilidad con los principaux sistemas operativos como Linux, Windows y macOS. Un disco SSD portátil que cuenta con une carcasa fabricada en aluminio para protegerle de todo tipo de golpes y que ofrece un gran rendimiento. Tanto es así que cuenta un una velocidad de lectura de hasta 890 Mb/s y de vitesse de 900 Mo/s.

Además, este disco SSD PNY Pro Elite se adapta a todo tipo de dispositivos, ya que incluye cables USB tipo C a C y USB tipo C a A. Por lo tanto, se convierte en uno de los discos SSD portátiles que podemos llevar cómodamente en el bolsillo y disfrutar de su gran rendimiento en cualquier momento y lugar.

Por si fuera poco, también incluye el software de protección de datos Acronis True Image para que podamos tener todos nuestros archivos siempre a salvo y bien protegidos, evitando que puedan caer en manos de cualquier extraño si se nos pierde o nos roban el disco.

Disco SSD portable PNY Pro Elite en service

Este modelo lo encontramos en Amazon con un precio original o de venta recomendado que roza los 100 euros, pero gracias a la oferta que encontramos en estos momentsos es posible ahorrar un 24% en su compra. De esta manera, si realizamos el pedido antes de que finalice la oferta, podremos ahorrar la cantidad de 23,82 euros en su compra. Esto significa que el precio final en oferta de este SSD PNY es de tan solo 76,17 euros. Precio que le convierte en uno de los discos SSD portátiles más interesantes a este precio.

Una oferta que incluye los gastos de envío gratis y un plazo de entrega de tan solo un par de días hábiles. Por lo tanto, si hacemos el pedido a tiempo para que pueda ser enviado en el mismo día, en un plazo de aproximadamente 48 horas podremos recibir este disco SSD en casa. El modelo en oferta es en color aluminio.