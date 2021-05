Amazon rebaptise Amazon Go Grocery à Amazon Fresh et ferme un magasin de la région de Seattle près du siège de Microsoft

L’épicerie Amazon Go à Redmond, Washington, ferme ses portes. (Photo . / Taylor Soper)

Les nouvelles: Amazon renomme sa marque Amazon Go Grocery en «Amazon Fresh» et ferme son magasin Amazon Go Grocery à Redmond, Washington, près du siège de Microsoft, a appris .. L’autre épicerie Amazon Go du quartier de Capitol Hill à Seattle restera ouverte et s’appellera «Amazon Fresh».

Pourquoi est-ce important: Amazon a rendu un peu déroutant le suivi de ses différentes nouvelles options d’épicerie – Amazon Go, Amazon Go Grocery, les épiceries Amazon Fresh, la livraison Amazon Fresh, la livraison Whole Foods, la livraison Prime Now, etc. Cela simplifie un peu la gamme d’offres.

Amazon Go Grocery a été lancé en février 2020 en tant que version plus grande des dépanneurs Amazon Go sans caisse de la société. L’emplacement de Redmond a ouvert en septembre avec une nouvelle section de plats chauds.

Entre-temps, Amazon a déployé des épiceries Amazon Fresh de grande taille qui proposent des chariots d’épicerie intelligents et des appareils Amazon Echo qui aident les acheteurs à naviguer dans les allées. Le mois prochain, la société transférera les employés du site Redmond Amazon Go Grocery à la nouvelle ouverture de magasin Amazon Fresh dans le quartier Factoria de Bellevue, dans l’État de Washington.

Le concept d’Amazon Go Grocery – plus grand qu’Amazon Go, avec une technologie sans caisse – continuera de vivre. L’emplacement rebaptisé Capitol Hill est décrit comme un format plus petit d’Amazon Fresh. Les magasins Amazon Fresh de plus grand format ne disposent pas de la technologie sans caisse et proposent toujours des lignes de paiement traditionnelles.

Et après? Amazon étend son empreinte d’épicerie Amazon Fresh et continue d’ouvrir plus de magasins Amazon Go. L’autre magasin Amazon Fresh qui devrait ouvrir dans la région de Seattle sera à Jackson Street dans le quartier central. Un autre pourrait être l’ouverture dans un ancien emplacement du New Seasons Market à Ballard.