Amazon recrute le vétérinaire d’Ubisoft Parizeau pour diriger le studio de Montréal

Amazon Games a embauché Alexandre Parizeau à la tête de son nouveau studio montréalais.

Comme l’a révélé The Hollywood Reporter, il va apparemment travailler sur la toute nouvelle IP multijoueur compétitive triple-A de ce développeur. Parizeau était auparavant le directeur général d’Ubisoft Toronto où il a travaillé pendant près de onze ans entre 2010 et 2021. Pendant son séjour dans cette tenue, il est crédité sur des entrées dans les séries Far Cry, Watch Dogs et Splinter Cell.

Il a quitté Ubisoft en février de cette année et a été remplacé par l’ancien directeur de studio du bureau berlinois de la société, Istvan Tajnay.

“Alex a une longue expérience dans la constitution d’équipes talentueuses et de jeux réussis, et correspond parfaitement à ce que nous aspirons à créer dans notre nouveau studio à Montréal”, a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games.

« Il a géré les équipes de développement derrière les grandes franchises pendant son séjour chez Ubisoft Montréal et Toronto, et il a instantanément cliqué sur la vision et les pistes créatives de notre équipe, dont certaines avec lesquelles il a déjà travaillé chez Ubisoft. Alex continuera de constituer une équipe exceptionnelle à Montréal, et nous sommes impatients de partager davantage sur ce qu’ils créent lorsque le moment sera venu.

Amazon Games a annoncé son nouveau studio à Montréal en mars de cette année. Comme on pouvait s’y attendre pour cette partie du monde, le géant de la vente au détail a embauché une multitude de talents d’Ubisoft, y compris de nombreux membres de l’équipe principale du jeu de tir en ligne à succès, Rainbow Six: Siege.

