Amazon

Amazon recrute un chef de produit pour développer sa monnaie numérique

Amazon recrute un chef de produit Digital Currency and Blockchain à mesure qu’il progresse dans le secteur de la crypto-monnaie.

Avec une capitalisation boursière de 1,83 billion de dollars, le géant de la technologie recherche un chef de produit expérimenté pour développer la stratégie et la feuille de route des produits en matière de monnaie numérique et de blockchain d’Amazon.

Basé à Seattle, Washington, le poste fait partie de l’équipe Payments & Experience d’Amazon.

Selon l’offre d’emploi sur le site Web de l’entreprise, la personne doit comprendre l’écosystème de la crypto-monnaie numérique et les technologies associées pour « posséder la vision et la stratégie » pour sa monnaie numérique et sa feuille de route.

Ils tireront parti de l’expertise du domaine en matière de crypto-monnaie, de blockchain, de grand livre distribué et de devises numériques de la banque centrale (CBDC) pour développer les capacités et piloter la vision globale et la stratégie produit.

Plus tôt cette année, il y a eu des discussions au sujet de l’entreprise travaillant sur une pièce Amazon lorsqu’elle a publié un poste de « responsable du développement logiciel – Paiements numériques et émergents » avec les principaux membres mexicains choisis pour le nouveau produit de paiement.

En 2019, lorsque Facebook a annoncé son projet de stablecoin Diem auparavant connu sous le nom de Libra, Patrick Gauthier, vice-président d’Amazon Pay, a déclaré qu’il ne créerait pas sa propre crypto-monnaie de si tôt.

“Chez Amazon, nous ne nous occupons pas vraiment de spéculation”, a déclaré Gauthier à l’époque.

Plus tôt ce mois-ci, Jeff Bezos a quitté son poste de PDG de l’entreprise et explore maintenant l’espace. Andy Jessy est le nouveau PDG qui dirigeait auparavant la division de cloud computing (AWS) d’Amazon.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.