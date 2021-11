Amazon réduit cette friteuse Philips sans huile jusqu’à 55 euros pendant le Black Friday pour que vous puissiez cuisiner plus sainement | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La friteuse à air Philips vous permettra de préparer des plats riches et savoureux avec une seule cuillère à soupe d’huile.

C’est l’un des petits électroménagers les plus connus de ces dernières années. Nous nous référons aux friteuses sans huile ou airfryers, elles sont devenues l’un des produits à avoir dans n’importe quelle cuisine pour cuisiner de manière plus saine et sans autant d’huile.

Maintenant, vous pouvez obtenir une friteuse de premier ordre comme Philips AirFryer HD9216 / 80, parfait pour n’importe quelle cuisine, avec une remise pendant la semaine du Black Friday pour seulement 84,99 euros.

Friteuse sans huile qui fait frire, rôtir, cuire au four et griller. Cuisinez les aliments avec la technologie à air chaud Rapid Air. Il a une température maximale de 200 degrés et une minuterie pouvant aller jusqu’à 30 minutes. Il comprend un livre de recettes et la marque a une application avec de nombreuses autres préparations étape par étape.

Il rivalise avec certains des plus célèbres, comme ceux de Cecotec, Aigostar ou Cosori, qui font généralement partie des best-sellers sur Amazon.

Pendant cette offre de la semaine du Black Friday vous pouvez l’emporter chez vous avec 55 euros de remise, atteignant l’un de ses prix minimum disponibles dans ce magasin.

C’est une friteuse parfait pour deux ou trois personnes avec un seau d’une capacité de 800 ml Et il est également facile à nettoyer puisqu’il peut être mis au lave-vaisselle.

C’est l’une des meilleures façons de préparer des plats à frire avec beaucoup moins de matières grasses. Dans certaines recettes, vous devrez ajouter une ou deux cuillères à café d’huile au maximum.

Cette friteuse a l’application Philips Airfryer, disponible pour Android et iPhone, où vous pouvez trouver des recettes avec des instructions étape par étape. De cette façon, vous aurez toujours quelque chose à préparer dans votre nouvelle friteuse.

Veuillez noter que cette friteuse n’est pas seulement pour la friture, aussi vous pouvez préparer des plats qui nécessitent de griller, cuire ou même griller.

Philips AirFryer HD9216 / 80 peut être trouvé en vente Pour un temps limité pendant la semaine du Black Friday pour seulement 84,99 euros. Profitez de ces réductions maintenant avant qu’elles ne s’épuisent, car il peut s’agir de l’un des articles les plus chauds de la journée.

Obtenez-le sur Amazon avec une livraison gratuite et rapide s’inscrire à Prime. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 30 jours sans aucun engagement car il n’y a pas de permanence.

Si vous êtes étudiant, vous pouvez souscrire à Prime Student : mêmes avantages mais avec 3 mois d’essai gratuit et une remise de 50 % sur l’abonnement annuel.

