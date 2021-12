Amazon réduit de 150 € cet ordinateur portable Asus avec 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et une carte graphique NVIDIA dédiée | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Asus TUF Gaming F15 est l’un des ordinateurs portables les plus vendus de sa gamme de jeux, avec désormais une remise de 150 euros après le Black Friday.

Les ordinateurs portables de jeu sont parfaits pour les jeux, mais aussi pour tous ceux qui ont besoin d’utiliser des applications nécessitant beaucoup de puissance CPU ou GPU, par exemple les graphistes ou les professionnels du montage vidéo.

C’est pourquoi les ordinateurs portables comme cet Asus TUF Gaming F15, quand il est si bas, sont une bonne nouvelle pour les joueurs et les non-joueurs. Et c’est que cet ordinateur portable peut désormais être obtenu pour 749 euros sur Amazon.

Asus TUF Gaming F15 FX506LH-HN042 sur Amazon

C’est à propos du modèle Asus TUF Gaming G15 FX506LH-HN042, un ordinateur portable de 15,6 pouces avec une résolution Full HD mais avec un rafraîchissement de 144 Hz.

Cet ordinateur portable n’est pas l’un des plus haut de gamme de la série G15, mais presque. Il a un processeur que jentel Core i5, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. De plus, il a un graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go.

C’est tellement bon marché, en partie parce qu’il est livré sans système d’exploitation pré-installé. Mais installer Windows 11 à partir de zéro est très simple en suivant ces étapes.

Les autres détails de cet ordinateur portable sont la connectivité WiFi 6, Bluetooth 5.0, un port USB 2.0, 2 ports USB 3.0, une connexion HDMI, une batterie de 48 Wh et un poids de 2,3 kg.

Nous vous montrons les moyens dont vous disposez actuellement pour installer Windows 11 officiellement et à partir de zéro, sans dépendre de Windows 10 ou de Windows Update pour quoi que ce soit.

Obtenez-le sur Amazon avec une livraison gratuite et rapide s’inscrire à Prime. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 30 jours sans aucun engagement car il n’y a pas de permanence.

Si vous êtes étudiant, vous pouvez souscrire à Prime Student : mêmes avantages mais avec 3 mois d’essai gratuit et une remise de 50 % sur l’abonnement annuel.

