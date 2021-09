Amazon règle les allégations de représailles illégales dans le cadre d’un différend concernant le licenciement d’employés militants

La créatrice et militante d’Amazon Emily Cunningham prend la parole lors d’un rassemblement organisé par les employés d’Amazon pour la justice climatique en marge de l’assemblée des actionnaires de l’entreprise en mai 2019. (. File Photo / Monica Nickelsburg)

Mise à jour avec les détails du règlement et la déclaration des anciens employés.

Amazon est parvenu à un accord avec deux anciens employés qui ont critiqué sa position sur le changement climatique et les conditions à l’intérieur de ses entrepôts, cinq mois après que le National Labor Relations Board a constaté que l’entreprise s’était livrée à des représailles illégales en les licenciant.

Les anciennes employées d’Amazon, Emily Cunningham et Maren Costa, ont déclaré dans une déclaration commune que le règlement oblige Amazon à les payer pour les salaires perdus et à “publier un avis à tous ses techniciens et employés d’entrepôt à l’échelle nationale qu’Amazon ne peut pas licencier des travailleurs pour avoir organisé et exercer leurs droits.

“C’est une victoire pour la protection des droits des travailleurs et montre que nous avions raison de nous défendre les uns les autres, pour la justice et pour notre monde”, ont-ils déclaré dans le communiqué.

Le règlement a été annoncé avant une audience dans l’affaire cette semaine. Initialement fixée à mardi, l’audience a été retardée pour donner plus de temps aux pourparlers de règlement, a rapporté le New York Times.

“Nous sommes parvenus à un accord mutuel qui résout les problèmes juridiques dans cette affaire et nous nous félicitons de la résolution de cette affaire”, a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un communiqué mercredi après-midi.

Cunningham et Costa étaient les dirigeants du groupe Amazon Employees for Climate Justice, qui a poussé l’entreprise à prendre des mesures agressives contre le changement climatique et a soulevé les inquiétudes du public concernant les conditions des entrepôts au début de la pandémie.

Le NLRB a tranché en faveur des anciens employés en avril, estimant que les preuves étayaient leurs allégations de représailles illégales. Le NLRB a porté l’affaire devant un juge administratif pour l’audience qui devait avoir lieu cette semaine.

Amazon avait contesté les conclusions du NLRB. L’entreprise a affirmé qu’elle avait licencié les employés pour avoir enfreint à plusieurs reprises sa politique de communication externe, mais a fait valoir qu’elle ne l’avait pas fait sur la base du contenu de leurs déclarations. Un porte-parole d’Amazon a déclaré précédemment: “Nous soutenons le droit de chaque employé de critiquer les conditions de travail de son employeur, mais cela ne s’accompagne pas d’une immunité générale contre nos politiques internes, qui sont toutes légales.”

Dans leur plainte NLRB, Costa et Cunningham ont allégué qu’Amazon les avait licenciés “sur la base de l’application discriminatoire de politiques ou de règles de travail”, comme l’a rapporté CNBC.

L’affaire a apporté un nouvel examen au traitement par Amazon des militants dans son effectif, y compris une lettre de mai 2020 au PDG d’Amazon de l’époque, Jeff Bezos, des Sens. Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Tim Bray, vice-président d’Amazon et ingénieur distingué, a démissionné pour protester contre les licenciements de Cunningham et Costa.