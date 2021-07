Amazon

Amazon rejette les rumeurs de support Bitcoin, mais reste intéressé par la crypto

Le géant du commerce électronique Amazon a laissé tomber plusieurs indices sur le lancement prochain d’un éventuel actif numérique. Après que son dernier signal ait gagné en popularité, la société semble contrôler les foules.

Plus tôt dans la journée, un porte-parole d’Amazon a déclaré à . que la société ne prévoyait pas de prendre en charge les paiements Bitcoin malgré les rapports de l’industrie.

Le porte-parole a expliqué que bien qu’Amazon soit intéressé à explorer les opportunités dans l’espace crypto, rien n’est figé pour le moment.

Crypto dans le cadre de la stratégie de paiement d’Amazon

Amazon a fait beaucoup de travail axé sur la cryptographie cette année. En février, l’entreprise a mis à jour son portail d’emploi, demandant aux développeurs de rejoindre sa division Digital and Emerging MPayments (DEP).

Plus précisément, Amazon a expliqué qu’il cherchait à créer une monnaie numérique ciblant ses clients au Mexique. Les offres d’emploi ont révélé qu’Amazon cherchait à embaucher des ingénieurs, des gestionnaires et des développeurs de logiciels.

Les offres d’emploi sont apparues pour la première fois en octobre 2020, bien qu’elles aient finalement été mises à jour. Amazon a ajouté que sa proposition de monnaie numérique aiderait les clients mexicains à effectuer des paiements transparents lors de la commande sur Amazon.

La semaine dernière, l’équipe des paiements et de l’expérience de l’entreprise a publié une offre d’emploi pour un responsable de produit en monnaie numérique et blockchain. Le groupe, qui gère les paiements des clients sur les services et les sites d’Amazon, a révélé qu’il recherchait un chef de produit expérimenté possédant une expertise en crypto, blockchain et monnaies numériques de banque centrale (CBDC).

Le candidat sélectionné élaborera une feuille de route pour le développement de la monnaie numérique et élaborera une stratégie d’utilisation et de déploiement.

Un initié de l’entreprise a également souligné qu’Amazon visait les monnaies numériques, y compris les principaux actifs numériques comme Bitcoin. S’adressant à la publication britannique d’informations économiques City AM, l’initié – qui a parlé sous l’anonymat – a expliqué qu’Amazon prévoyait de commencer à accepter Bitcoin pour les paiements d’ici la fin de l’année. De cette façon, l’entreprise peut renforcer le soutien des passionnés de crypto et améliorer la traction de sa propre monnaie numérique native.

“Il ne s’agit pas seulement de mettre en place des solutions de paiement par crypto-monnaie à un moment donné dans le futur – il s’agit d’une partie intégrante, bien discutée et intégrale du futur mécanisme de fonctionnement d’Amazon”, a déclaré la source. Ville AM

Bitcoin dégringole sur Amazon Denial

Le marché commence à réagir aux nouvelles d’Amazon. Bitcoin, qui avait grimpé vers 40 000 $ pour la première fois en un mois, a chuté de 2,5% au cours des dernières 24 heures. L’actif se négocie actuellement à 37 231 $.

Les analystes surveilleront la performance de l’actif au cours des prochains jours pour voir si le marché retombe en territoire baissier.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.