Amazon remporte 12 nominations aux Oscars alors que les services de streaming sont en tête pendant l’année pandémique

Après une année au cours de laquelle la plupart des cinéphiles ont dû éviter les cinémas et regarder des films à la maison, les services de streaming tels que Netflix et Amazon ont nettoyé lundi les nominations pour les 93e Oscars.

Grande année pour Amazon: Amazon Studios a décroché 12 nominations, dont six pour «Sound of Metal», l’histoire d’un batteur de heavy metal qui perd l’audition. Le film a été nominé pour le meilleur film et la star Riz Ahmed a obtenu un signe de tête du meilleur acteur. Les studios «One Night in Miami» et «Borat Subsequent Moviefilm» ont également reçu plusieurs hochements de tête. Amazon a reçu une nomination l’année dernière, dans la catégorie des films étrangers. Amazon a remporté trois Oscars en 2017 – une première pour un service de streaming.

En tête du peloton: Netflix a remporté 35 nominations pour diriger tous les studios. «Mank» de David Fincher, un drame dans les coulisses sur la réalisation de «Citizen Kane», avait 10 nominations pour battre tous les autres films. Netflix a dépassé sa diffusion l’année dernière dans laquelle il a dirigé tous les studios avec 24 nominations.

Impact pandémique: Avec des sorties dans leur ensemble retardées par la fermeture des cinémas, les services de streaming sont intervenus pour combler le vide. Apple TV + et Disney + ont tous deux remporté leurs premières nominations aux Oscars. «Nomadland», qui est actuellement diffusé sur Hulu et dans certains cinémas, est considéré comme l’un des principaux candidats au prix du meilleur film.

Accorder: Les Oscars seront diffusés le dimanche 25 avril à 17 h HP sur ABC.