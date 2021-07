Amazon remporte 20 nominations aux Emmy Awards, dont le meilleur clin d’œil dramatique pour la série de super-héros “The Boys”

in

La série originale d’Amazon “Les garçons”. (Image Amazon)

Les services de télévision en streaming fuient à nouveau le reste du pack de diffusion alors que les nominations ont été annoncées mardi pour les 73e Emmy Awards.

HBO et sa nouvelle plateforme de streaming HBO Max sont en tête de tous les prétendants avec 130 nominations. “Hacks” était la série la plus nominée sur HBO Max, avec 15 hochements de tête.

Netflix était juste derrière avec 129 nominations. “The Crown” à égalité avec la série Disney + “The Mandalorian” pour le spectacle le plus nominé, avec 24.

Amazon Prime Video a décroché 20 nominations, dont son tout premier clin d’œil à une série dramatique. L’émission de super-héros “The Boys”, qui a reçu cinq nominations, affronte “The Crown”, “The Mandalorian”, “The Handmaid’s Tale”, “Bridgerton”, “Pose”, “Lovecraft Country” et “This Is Us . “

“The Handmaid’s Tale” de Hulu est entré dans l’histoire de la télévision en 2017 en tant que première série en streaming à remporter un Emmy du meilleur drame. Aucun streamer n’a égalé cet accomplissement depuis.

Les nominés aux #Emmy pour les séries dramatiques sont :

@TheBoysTV@Bridgerton@TheCrownNetflix@HandmaidsOnHulu@LovecraftHBO@TheMandalorian@PoseOnFX@NBCThisIsUs

#EmmyNoms #Emmys #Emmys2021 pic.twitter.com/xXK3OST11x – Académie de la télévision (@TelevisionAcad) 13 juillet 2021

Diabolique! Un énorme tonnerre d’applaudissements à @TheBoysTV pour 5 nominations, dont une série dramatique exceptionnelle ! #Emmy pic.twitter.com/rjAzXdcb87 – Amazon Studios (@AmazonStudios) 13 juillet 2021

Félicitations à notre famille Amazon Studios pour 20 nominations aux Emmy ! pic.twitter.com/1YvUosJGR9 – Amazon Studios (@AmazonStudios) 13 juillet 2021

Disney+ a reçu 71 nominations, Apple TV et Apple TV+ en ont reçu 35 et Hulu en avait 25 devant Amazon. NBC était le réseau de diffusion le plus nominé avec 46 nominations.

Amazon a remporté quatre prix l’automne dernier et HBO en a remporté le plus avec 30 lors d’une cérémonie virtuelle.

Les Emmy Awards seront de retour au Microsoft Theater à Hollywood le 19 septembre sur CBS.