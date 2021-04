Amazon remporte deux Oscars pour «Sound of Metal»; Netflix mène tous les studios avec sept victoires

Riz Ahmed dans «Sound of Metal» d’Amazon. (Photo Amazon Studios)

Amazon a remporté deux Oscars dimanche soir lors de la 93e cérémonie des Oscars alors que la célébration annuelle du meilleur du film adoptait une approche plus modérée en raison de la pandémie.

Les victoires d’Amazon: Amazon Studios est entré dans la soirée avec 12 nominations, dont six pour «Sound of Metal», l’histoire d’un batteur de heavy metal qui perd l’audition. Le film a remporté le prix du montage sonore et cinématographique avant de perdre dans les catégories du meilleur film et du meilleur acteur, où Riz Ahmed a été nominé.

CUT TO: Nous félicitons Mikkel EG Nielsen de # SoundOfMetal pour avoir remporté le prix du meilleur montage de film aux #Oscars de ce soir. pic.twitter.com/4QfffGKluu – Amazon Studios (@AmazonStudios) 26 avril 2021

Jenny Lay-Flurrie, responsable de l’accessibilité de Microsoft, qui est sourde, faisait partie de ceux qui ont tweeté son approbation d’Ahmed:

«La vraie écoute, la vraie communication va bien au-delà de ce que nous pouvons entendre avec nos oreilles, c’est quelque chose que nous faisons avec tout notre corps.» @Rizwanahmed parle de l’apprentissage de #ASL à #Oscars pic.twitter.com/rWkYfkenLc – Jenny Lay-Flurrie (@jennylayfluffy) 26 avril 2021

«One Night in Miami» et «Borat Subsequent Moviefilm» d’Amazon Studio ont également reçu plusieurs hochements de tête. Amazon a reçu une nomination l’année dernière, dans la catégorie des films étrangers, et a remporté trois Oscars en 2017 – une première pour un service de streaming.

Succès du streaming: Netflix est entré dans la soirée avec 36 nominations de premier plan et est reparti avec sept Oscars, en tête de tous les studios. «Mank» de David Fincher, un drame en coulisse sur la réalisation de «Citizen Kane», a été nominé et remporté deux prix. «Ma Rainey’s Black Bottom» a gagné pour le maquillage et la coiffure. Netflix a également remporté des Oscars pour le long métrage documentaire («My Octopus Teacher»); court métrage en direct («Two Distant Strangers»); et un court métrage d’animation («If Anything Happens I Love You»).

Top film: «Nomadland» a remporté quelques-uns des meilleurs prix de la soirée, dont celui de la meilleure photo. Le film met en vedette Frances McDormand dans le rôle d’une femme qui parcourt le pays dans sa camionnette, interagissant avec une communauté de personnes qu’elle rencontre à divers endroits et emplois, y compris dans un centre de distribution Amazon. McDormand a remporté le prix de la meilleure actrice et Chloé Zhao a remporté le prix du meilleur réalisateur. Zhao est entrée dans l’histoire en tant que première femme d’origine asiatique et deuxième femme à remporter le prix du meilleur réalisateur.

Apparence et sensation différentes: La cérémonie a eu lieu à la gare Union de Los Angeles plutôt que dans le chic Dolby Theatre. Plutôt qu’un large public, la foule en personne était principalement composée de nominés (même si certains étaient encore virtuels) assis à des tables intimes. Il n’y avait pas d’animateur, mais il y avait une série de présentateurs, y compris Regina King, directrice de «One Night in Miami» nominée aux Oscars d’Amazon, qui a ouvert l’émission en tant que première présentatrice.

Moment viral: Pendant un peu sur les chansons de films du passé, l’actrice Glenn Close a sorti quelques pas de danse pour «Da Butt», une chanson du film de Spike Lee de 1988 «School Daze».