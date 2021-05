Amazon remporte la bataille judiciaire contre une ordonnance fiscale européenne de 303 millions de dollars, Engie perd

Amazon (AMZN.O) a remporté mercredi son combat contre une injonction de l’UE de payer environ 250 millions d’euros (303 millions de dollars) d’arriérés d’impôts au Luxembourg, la deuxième plus haute juridiction européenne ayant porté un coup à la répression de l’UE contre les accords fiscaux déloyaux pour les multinationales.

Dans une autre affaire, l’entreprise française Engie (ENGIE.PA) a cependant perdu son recours contre une ordonnance de l’UE de rembourser des impôts de 120 millions d’euros (145,7 millions de dollars) au Luxembourg.

Le Tribunal luxembourgeois a déclaré qu’Amazon n’avait pas bénéficié d’un avantage sélectif dans son accord fiscal avec le Luxembourg.

“La Commission n’a pas prouvé à la norme juridique requise qu’il y avait une réduction indue de la charge fiscale d’une filiale européenne du groupe Amazon”, a déclaré le juge.

La décision Amazon est un revers pour la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, qui a utilisé de manière agressive les règles du bloc en matière d’aides d’État pour s’attaquer à des accords fiscaux entre les multinationales et les pays de l’UE.

Vestager a jusqu’à présent un bilan mitigé. Le plus gros revers a eu lieu l’année dernière lorsque le Tribunal a rejeté son ordonnance au fabricant d’iPhone Apple (AAPL.O) de payer 13 milliards d’euros (15 milliards de dollars) d’arriérés d’impôts irlandais.

Le même tribunal a rejeté en 2019 son ordre à Starbucks (SBUX.O) de payer jusqu’à 30 millions d’euros d’arriérés néerlandais et a également annulé une ordonnance exigeant que la Belgique révoque un allégement fiscal qui a profité à 39 multinationales, dont BP (BP.L) et BASF. (BASFn.DE).

Le responsable de la concurrence de l’UE a cependant trouvé un soutien judiciaire pour son ordonnance à Fiat Chrysler Automobiles de rembourser des impôts jusqu’à 30 millions d’euros au Luxembourg. Le constructeur automobile a fait appel à la Cour de justice de l’UE, la plus haute d’Europe.

Vestager a réussi à amener l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique à modifier leurs pratiques en matière de réglementation fiscale et a incité l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à viser un accord mondial sur la manière dont les entreprises multinationales sont imposées.

Dans sa décision de 2017, la Commission européenne a déclaré que le Grand-Duché avait épargné le détaillant en ligne américain de payer des impôts sur près des trois quarts de ses bénéfices provenant des opérations de l’UE en lui permettant de canaliser ses bénéfices vers une société holding en franchise d’impôt.

Dans sa décision de 2018 sur Engie, l’UE a déclaré que l’accord avec les autorités luxembourgeoises réduisait artificiellement la charge fiscale de l’entreprise, ce qui signifiait qu’elle avait payé un taux d’imposition effectif des sociétés de 0,3% sur certains bénéfices au Luxembourg pendant environ une décennie.

Le tribunal s’est rangé du côté de la Commission, affirmant que le service public français avait bénéficié d’un avantage fiscal.

Les affaires sont T-816/17 Luxembourg / Commission et T-318/18 Amazon EU / Commission.