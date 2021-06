Amazon renforce ses moyens pour détecter le Covid

03/06/2021 à 09:47 CEST

Amazon étendra ses installations de laboratoire de test Covid au Royaume-Uni alors que la pandémie se poursuit. Le géant de la vente en ligne a affirmé que cela profiterait aux employés britanniques et à la santé publique. Cependant, les analystes ont déclaré que pourrait offrir des opportunités commerciales dans le secteur de la santé et renforcer la réputation d’Amazon après des questions sur les conditions de travail.

Amazon s’est récemment lancé dans le secteur de la pharmacie en ligne aux États-Unis. Pour les abonnés à votre service Prime. En 2020, le géant de la vente au détail en ligne a créé des laboratoires dans le Kentucky et le Grand Manchester pour traiter les tests PCR des employés. Le laboratoire de Manchester a traité 900 000 échantillons tester à ce jour.

Les résultats des tests sont anonymes et seront partagés avec Public Health England une fois le séquençage en laboratoire approuvé. Jusqu’à présent, ses efforts de réponse aux coronavirus ont coûté à l’entreprise 11,5 milliards de dollars. Tom Forte, directeur général et analyste de recherche principal chez DA Davidson, a déclaré qu’Amazon pourrait convertir le personnel de test Covid-19 et les cliniques de santé à l’usage des consommateurs.