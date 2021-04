Amazon renforce son leadership en matière d’énergie propre avec 9 nouveaux projets dans le monde

Amazon Spheres en mai 2019 (. Photo / Kurt Schlosser)

Amazon a annoncé lundi neuf nouveaux projets d’énergie éolienne et solaire, portant son nombre total de projets renouvelables à 206. La société de cloud et le géant de la vente au détail en ligne prétendent désormais être le plus grand acheteur d’entreprise d’énergie renouvelable en Europe.

Les sources d’énergie renouvelables d’Amazon généreront 8,5 gigawatts de capacité de production d’électricité dans le monde. L’énergie fournira du jus pour les opérations de ses bureaux d’entreprise, des centres de données Amazon Web Services (AWS), des centres de distribution de produits et des magasins Whole Foods Market.

Quelle est la puissance de 8,5 gigawatts? Selon la US Energy Information Administration, le pays devrait cette année ajouter 15,4 gigawatts de capacité provenant de projets solaires à grande échelle et 12,2 gigawatts supplémentaires de capacité éolienne.

Amazon, basé à Seattle, a fait des progrès notables en tant que leader dans l’espace climatique au cours des deux dernières années. Il a contribué à créer le Climate Pledge, une promesse d’entreprise visant à réduire et à compenser à zéro ses émissions liées au réchauffement de la planète d’ici 2040 – une échéance de 10 ans avant l’Accord de Paris. Quelque 53 entreprises se sont inscrites.

Et mettre davantage d’énergie propre en ligne aidera également l’entreprise à atteindre ses objectifs à plus court terme.

«De nombreuses parties de notre entreprise fonctionnent déjà à l’énergie renouvelable, et nous prévoyons d’alimenter l’ensemble d’Amazon avec des énergies renouvelables d’ici 2025 – cinq ans avant notre objectif initial de 2030», a déclaré le PDG et fondateur Jeff Bezos dans un communiqué.

Nous ajoutons 9️⃣ nouveaux projets d’énergie éolienne et solaire à l’échelle des services publics aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. ???? @Amazon est sur la voie d’une énergie 100% renouvelable d’ici 2025, cinq ans avant l’objectif initial de 2030. https://t.co/lVFWYamZgS – Amazon News (@amazonnews) 19 avril 2021

La société a publié l’été dernier son premier rapport sur son empreinte carbone, qui totalisait 51,2 millions de tonnes métriques d’équivalent dioxyde de carbone (MMT CO2e) en 2019, soit une augmentation de 15% par rapport à l’année précédente. Amazon a également créé un Climate Pledge Fund de 2 milliards de dollars, qui financera les investissements dans des entreprises et des technologies qui l’aideront, ainsi que d’autres, à atteindre ses objectifs en matière de climat et de durabilité.

Amazon a annoncé une liste de projets d’énergie renouvelable en décembre. Les nouveaux efforts ajoutent environ 2 gigawatts de production au total précédent. Ils comprennent un projet d’énergie solaire et de stockage d’énergie en Californie, un projet éolien en Oklahoma, des projets solaires en Ohio et son premier projet renouvelable au Canada avec un investissement solaire en Alberta. En Europe, Amazon investit dans des parcs éoliens au large des côtes de l’Écosse et de la Suède et dans des projets solaires en Espagne.