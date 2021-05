Amazon renouvelle l’Echo Show 5 et l’Echo Show 8 avec des améliorations aux caméras | La technologie

Amazon a fait ses devoirs et vient de présenter les renouvellements de deux enceintes intelligentes avec un écran, ce sont les nouvelles Echo Show 5 et Echo Show 8. Ces enceintes viennent avec plusieurs améliorations qui les rendent plus intéressantes, on vous en parle.

Les enceintes intelligentes font partie de nombreuses maisons, elles sont devenues presque un élément de plus des pièces à vivre et servent à la fois à allumer la télévision et à contrôler l’éclairage des différentes pièces.

Amazon a vu la bonne réception de ces produits et est allé plus loin, avec notamment un écran pour créer une sorte de centre de contrôle. Une génération est passée et il est maintenant temps de céder la place à la suivante. Les nouveaux Amazon Echo Show 5 et Echo Show 8 viennent d’arriver pour remplacer leurs prédécesseurs.

Le premier, Echo Show 5, est le moins cher des deux et possède donc des fonctionnalités plus basiques. On retrouve un écran de 5,5 pouces et un design similaire, sinon identique au modèle précédent. Même si maintenant les couleurs dans lesquelles il est disponible sont trois: anthracite, blanc et le nouveau bleu marine.

La nouveauté de l’Amazon Echo Show 5 réside dans les caméras, il dispose désormais d’une caméra HD améliorée en raison du double des pixels. En principe, cette caméra améliorerait la qualité lors des appels vidéo ou de la surveillance de la maison lorsque vous êtes loin de chez vous.

L’Amazon Echo Show 8 concentre également l’amélioration sur les appareils photo, à la fois parce qu’il dispose désormais d’un appareil photo de 13 mégapixels et parce que l’arrivée d’une fonctionnalité qui permet à la caméra de garder la personne dans le cadre même si elle est en mouvement.

L’écran dans ce cas pousse jusqu’à 8 pouces et se compose d’une résolution HD, il est accompagné de deux haut-parleurs pour obtenir un son stéréo. Et, tout comme l’Echo Show 5, Il a également la possibilité d’utiliser la caméra de l’appareil comme caméra de surveillance pour contrôler tout ce qui se passe dans la maison depuis le mobile.

L’Echo Show 5 et l’Echo Show 8 sont disponibles en pré-commande aujourd’hui, bien que nous devrons attendre le mois prochain pour les recevoir. L’Amazon Echo Show 5 est au prix de 84,99 euros dans les trois couleurs (anthracite, blanc et bleu marine) et l’Echo Show 8 a un label de 129,99 euros et il n’est disponible qu’en anthracite et blanc.

Ce haut-parleur intelligent Amazon dispose d’un écran tactile de 5 “, d’une double caméra HD, d’Alexa et de diverses fonctions intelligentes qu’il partage avec d’autres haut-parleurs du catalogue de la société.