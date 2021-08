Amazon reporte la réouverture de ses bureaux à janvier – WWD

Le personnel d’Amazon doit attendre un peu plus longtemps pour retourner au bureau, après que les plans de réouverture complète en septembre aient obtenu un chèque de pluie jusqu’au début de l’année prochaine jeudi.

Selon la société de commerce électronique, elle vise désormais à rappeler les employés de l’entreprise aux États-Unis et dans d’autres pays à partir du 3 janvier. Cette décision en fait la dernière entreprise technologique à modifier ses plans, alors que la variante Delta de COVID-19 poursuit son expansion mondiale. balayer et conduire les infections dans le monde au-delà de 200 millions de cas.

L’émergence de Delta et les cas résurgents ont incité de nombreuses grandes entreprises technologiques et autres à reconsidérer leurs plans, notamment Google, Facebook, Apple, Twitter, Uber, Lyft, The Walt Disney Co., Walmart, Target et Tyson Foods, pour n’en nommer que quelques-uns. , dans les environnements d’entreprise ou de vente au détail applicables.

Les approches impliquent l’obligation de vaccins, le report des plans de retour au bureau, l’obligation pour les employés des magasins de porter des masques dans les zones de pic d’infection ou une combinaison de ceux-ci.

Notamment, Amazon n’exigera pas de preuve de vaccination pour les employés de bureau sur place, contrairement à ses homologues Big Tech tels que Google et Facebook. Ce n’est pas le seul : un récent sondage Gartner a révélé que, alors que la plupart des entreprises encouragent l’inoculation, la majorité ne les oblige pas encore. Cependant, il note que les réouvertures de bureaux prévues au troisième trimestre ont chuté de plus de la moitié entre fin avril et 28 juillet.

Vingt-trois pour cent des entreprises interrogées en juillet ont déclaré que les variantes de COVID-19 ont déclenché des retards dans leurs plans de réouverture, tandis qu’un nombre égal a déclaré à Gartner que non. Trente pour cent étaient indécis quant à leurs plans de réouverture.

Bien qu’Amazon n’ait pas exigé que son personnel d’entreprise reçoive le vaccin, il exige des masques pour les non vaccinés. Et ses plans à long terme semblent un peu assombris. En mars, l’entreprise semblait déterminée à restaurer une «culture centrée sur le bureau comme base de référence», mais a ensuite poursuivi un modèle hybride en juin qui permettrait aux employés de travailler à domicile trois jours par semaine.

Pendant ce temps, alors que Google vise à étendre ses campagnes de vaccination à davantage de régions, Amazon laisse apparemment les employés d’entrepôt à eux-mêmes pour se procurer des tests COVID-19. En juillet, la société a annoncé qu’elle mettait fin au programme de tests sur site, bien que des changements dans les conseils de santé pourraient entraîner un renversement.