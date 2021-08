Amazon reporte le retour de ses bureaux à janvier 2022 alors que la montée de la variante Delta contrecarre les plans de l’entreprise

in

Le campus du siège d’Amazon au nord du centre-ville de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Amazon a déclaré jeudi aux employés qu’il reporterait son calendrier de retour au travail régulier au bureau jusqu’au début de l’année prochaine.

La nouvelle date : le 3 janvier 2022. Auparavant, Amazon s’attendait à ce que les employés commencent à travailler régulièrement au bureau la semaine du 7 septembre.

Cependant, Amazon n’a pas mis en œuvre un mandat de vaccination pour ceux qui travaillent au bureau, comme l’ont fait des entreprises telles que Microsoft, Google et Facebook. Amazon a déclaré qu’il oblige les employés à porter des masques au bureau, à l’exception de ceux qui peuvent vérifier qu’ils ont été entièrement vaccinés.

Amazon a informé les employés du nouveau calendrier dans un message ce matin et a confirmé les détails dans une déclaration à ..

Sa décision fait monter la barre des réponses des entreprises à la montée de la variante COVID-19 Delta. Plus tôt cette semaine, Microsoft a déclaré que la réouverture complète de ses lieux de travail aux États-Unis aurait désormais lieu au plus tôt le 4 octobre. Google et Apple ont actuellement des délais similaires.

Le rôle d’Amazon et d’autres géants de la technologie en tant que précurseurs de telles décisions signifie que d’autres entreprises suivent souvent leur exemple.

Les directives d’Amazon pour le retour au travail ont évolué en réponse à l’évolution des directives de santé publique et aux commentaires des employés. La société a déclaré en mars qu’elle prévoyait de “retourner à une culture centrée sur le bureau comme base de référence”.

Il a assoupli cette position en juin, affirmant qu’il offrirait «un mélange de travail entre le bureau et la maison», avec une base de trois jours par semaine au bureau.

La moyenne quotidienne glissante sur sept jours des cas de COVID-19 a plus que quadruplé dans l’État de Washington au cours du mois dernier, pour atteindre plus de 1 500 cas quotidiens au 1er août. Dans le comté de King, qui abrite les grandes opérations d’Amazon à Seattle et Bellevue, 64% de la population est entièrement vaccinée, selon les données de l’État.