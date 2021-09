Amazon riposte à SpaceX dans une guerre des mots réglementaire sur les constellations de satellites

Une conception d’artiste montre une fusée Atlas V lançant les satellites Project Kuiper d’Amazon. (Alliance de lancement unie / Illustration d’Amazon)

Amazon a présenté aujourd’hui une liste exhaustive des luttes réglementaires de SpaceX dans une lettre envoyée à la Federal Communications Commission, marquant le dernier chapitre d’une bataille à mains nues sur les constellations de satellites à large bande.

La lettre – envoyée à la FCC par C. Andrew Keisner, avocat principal du projet de satellite Project Kuiper d’Amazon, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars – soutient que SpaceX a bafoué les exigences réglementaires et que SpaceX fustige quiconque cherche à demander des comptes à l’entreprise.

« Qu’il s’agisse de lancer des satellites avec des antennes sans licence, de lancer des fusées sans approbation, de construire une tour de lancement non approuvée ou de rouvrir une usine en violation d’un ordre d’abri sur place, la conduite de SpaceX et d’autres sociétés dirigées par Musk rend leur point de vue clair. : les règles sont pour les autres, et ceux qui insistent ou même demandent simplement la conformité méritent la dérision et les attaques ad hominem », a écrit Keisner.

Cela fait suite à la plainte de SpaceX la semaine dernière selon laquelle Amazon est “plus que disposé à utiliser des processus réglementaires et juridiques pour créer des obstacles conçus pour retarder” ses concurrents. Nous avons contacté SpaceX pour obtenir une réponse à la lettre d’aujourd’hui et mettrons à jour ce rapport avec tout ce que nous entendrons.

La question centrale dans la guerre des mots est la demande de SpaceX de modifier son application pour la prochaine génération de sa constellation de satellites Starlink. SpaceX teste déjà en version bêta sa constellation initiale de plus de 1 600 satellites, et le mois dernier, il a proposé deux nouvelles options pour placer des dizaines de milliers de satellites supplémentaires en orbite terrestre basse.

Amazon, quant à lui, travaille toujours sur son concept Project Kuiper. Plus de 500 employés travaillent dans les installations de Kuiper à Redmond, Washington. Des antennes sont en cours de test et des accords de lancement sont en cours de conclusion, mais aucun satellite n’a encore été envoyé en orbite.

Amazon s’est opposé à la dernière demande de SpaceX, affirmant qu’il n’aurait pas dû combiner deux constellations potentielles dans une seule proposition.

« À ce problème simple, Amazon a proposé un remède simple : s’installer sur une seule proposition de constellation (comme le font tous les autres) et soumettre à nouveau l’amendement », a écrit Keisner. “Au lieu de cela, SpaceX a choisi une voie plus compliquée – une voie qui implique de la désinformation, des attaques ad hominem et la conviction qu’elle peut influencer les régulateurs via les médias sociaux.”

Sur Twitter, par exemple, le PDG de SpaceX, Elon Musk, s’est particulièrement intéressé au fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, qui a quitté le poste de PDG de l’entreprise en juillet. “Il s’avère que Besos a pris sa retraite afin de poursuivre un travail à temps plein en justice contre SpaceX”, a écrit Musk dans un tweet qui a mal orthographié le nom de Bezos. Dans un autre tweet, Musk a plaisanté en disant que la solution pourrait être de “le frapper sur la tête avec nos lasers spatiaux”.

La lettre d’aujourd’hui avec des notes de bas de page aborde à plusieurs reprises où SpaceX et l’autre entreprise principale de Musk, Tesla, ont causé des problèmes aux régulateurs – y compris un lancement d’essai non autorisé d’un prototype de vaisseau spatial SpaceX qui s’est terminé par une explosion l’année dernière, des questions sur la construction d’un vaisseau spatial tour de lancement, le tiff de Tesla sur une commande d’abri sur place pendant la pandémie de coronavirus, les poursuites de SpaceX sur les contrats de lancement et une controverse sur la conception des antennes Starlink de SpaceX.

La plupart de ces cas ont été résolus pour permettre à SpaceX et Tesla d’aller de l’avant.

“S’il y a quelque chose de gentil à dire sur l’approche de SpaceX, c’est qu’elle a été efficace pour atteindre l’objectif de SpaceX d’éviter à la fois les règles et toute sanction pour les bafouer”, a écrit Keisner. “Mais la série de succès de SpaceX avec cette stratégie touche peut-être à sa fin.”

Keisner a fait référence à l’attribution l’année dernière de 885 millions de dollars de subventions fédérales à SpaceX pour stimuler l’accès Internet haut débit en milieu rural. Dans les mois qui ont suivi, certains se sont plaints que l’argent du programme de subventions allait à des zones déjà bien desservies par le haut débit, ou pour fournir un accès à des zones telles que des terrains de golf, des îlots de circulation et des parkings.

En juillet, la FCC a envoyé une lettre à SpaceX et à de nombreux autres bénéficiaires de subventions, leur donnant la possibilité de retirer les demandes de financement “lorsque des questions importantes de déchets ont été soulevées”.

Keisner a déclaré que la lettre de la FCC “donne l’espoir qu’un changement dans les résultats de SpaceX entraînera un changement dans ses tactiques”. Mais il a également lancé un avertissement. « Si SpaceX et Musk continuent de se tenir au-dessus des règles, ils devraient boucler leur ceinture : ils ne feront qu’attirer davantage de protestations d’Amazon et d’autres qui veulent que les règles s’appliquent à tout le monde de manière égale », a-t-il écrit.