Amazon s’apprête à embaucher un responsable de la monnaie numérique car ils sont «inspirés» par la crypto – Crypto new media

Géant du e-commerce Amazon plonge son doigt plus profondément dans les mondes de la crypto et de la blockchain en publiant une annonce cherchant à embaucher un nouveau cadre pour superviser leur stratégie de monnaie numérique.

Le poste est destiné à un « chef de produit de la monnaie numérique et de la chaîne de blocs » qui « veulent[s] innover pour le compte des clients au sein des systèmes de paiement et financiers » d’Amazon.

L’équipe d’acceptation et d’expérience des paiements de la société est à la recherche d’un « chef de produit expérimenté » qui travaillera au développement de la stratégie et de la feuille de route des produits en matière de monnaie numérique et de blockchain d’Amazon. Ils devront travailler en étroite collaboration avec les équipes d’Amazon pour développer la feuille de route “y compris l’expérience client, la stratégie et les capacités techniques ainsi que la stratégie de lancement”.

Cette personne devra également tirer parti de son expertise en matière de crypto-monnaie, de blockchain, de grand livre distribué et de monnaies numériques de banque centrale (CBDC) afin de «développer le dossier des capacités qui devraient être développées, conduire une vision globale et une stratégie produit, et gagner l’adhésion du leadership et l’investissement pour de nouvelles capacités.

Bien qu’un baccalauréat soit une qualification de base, un MBA ou une expérience équivalente est préférable. Un minimum de dix ans d’expérience dans la gestion de produits ou de programmes, le marketing de produits, le développement commercial ou la technologie, ainsi qu’une compréhension approfondie de l’écosystème numérique / crypto-monnaie et des technologies connexes, entre autres qualifications, sont également nécessaires.

Sur la base de ce seul article, il n’est pas clair si Amazon envisage ou envisage de lancer sa propre monnaie numérique, ni à quoi cela ressemblerait.

«Nous sommes inspirés par l’innovation qui se produit dans l’espace des crypto-monnaies et explorons à quoi cela pourrait ressembler sur Amazon. Nous pensons que l’avenir sera construit sur de nouvelles technologies qui permettent des paiements modernes, rapides et peu coûteux, et espérons apporter cet avenir aux clients d’Amazon dès que possible », a déclaré un porte-parole d’Amazon à Cryptonews.com, sans plus de précisions.

En février de cette année, Amazon a indiqué qu’il était prêt à explorer le monde des « monnaies numériques » en lançant ce qui semblait être un projet pilote basé au Mexique.

Dans une offre d’emploi pour un responsable du développement logiciel, la société a déclaré qu’elle cherchait à «[build] une équipe technique pour créer des produits de paiement innovants pour les clients des marchés émergents », et qu’ils « recherchent un leader pour nous aider à lancer un nouveau produit de paiement en commençant par le Mexique comme pays de lancement initial » – un produit qui « permettrait aux clients de convertir leur argent [into] monnaie numérique.

La société n’a fait aucune mention de la technologie blockchain ou des crypto-actifs à l’époque.

(Mis à jour à 14:57 UTC avec une citation d’un porte-parole d’Amazon.)