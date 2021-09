Amazon s’associe à Billie Eilish pour un nouveau studio Echo en édition limitée

Crédit photo : Amazon

Amazon s’est associé à Billie Eilish pour lancer un Echo Studio de marque mettant en vedette le chanteur.

C’est la première fois qu’Amazon conclut un partenariat avec un chanteur pour afficher son image directement sur un morceau de matériel. L’édition limitée Echo Studio comprend également six mois d’Amazon Music Unlimited pour écouter le nouvel album de Billie Eilish, Happier Than Ever.

Le Billie Eilish Echo Studio présente des pochettes de l’album, avec Billie sur un tissu beige. L’Echo Studio est le modèle Echo premium d’Amazon, capable de lire des chansons en audio spatial. Le Billie Eilish Echo Studio sera disponible au prix de 229 $, expédié aux clients en octobre.

“Mon nouvel Echo Studio en édition limitée est disponible en pré-commande maintenant”, a déclaré Billie Eilish dans un communiqué. “J’ai hâte que mes fans mignons puissent écouter mon nouvel album Happier Than Ever en audio spatial, disponible sur Amazon Music Unlimited.”

Amazon dit que l’Echo Studio est son haut-parleur intelligent le plus sonore à ce jour. Il dispose d’une technologie acoustique de détection de pièce pour affiner la lecture audio afin d’offrir une qualité sonore optimale pour votre espace.

L’Echo Studio est équipé d’un woofer de 5,25 pouces et d’une puissance de crête de 330 W pour produire des basses profondes et riches en utilisant l’ouverture des basses en bas pour maximiser le flux d’air et la sortie des basses du woofer. Le tweeter de 1 pouce et les trois haut-parleurs de médium de 2 pouces offrent des médiums dynamiques et des hautes fréquences nettes.

Amazon dit que l’appareil aura bientôt la possibilité de définir des alarmes spéciales Billie Eilish. Quoi que cela signifie. Amazon s’est associé par le passé avec des musiciens et des artistes pour prêter leur voix à Alexa pour obtenir des réponses. Cependant, il ne semble pas y avoir de voix de Billie Eilish dans cette version.

Billie Eilish a travaillé dur pour prêter son apparence aux marques. Plus tôt cette semaine, la chanteuse a annoncé qu’elle s’était associée à Nike pour proposer des chaussures de sport Nike 100% vegan. Les chaussures sortent le 27 septembre dans la boutique officielle de Billie Eilish puis trois jours plus tard sur l’application Nike.

“Vous pouvez faire des trucs cool et vous n’avez pas à gaspiller”, dit Eilish. “Ce n’est pas une chaussure populaire, et je m’en fous. Parce que ce que vous ressentez à propos de quelque chose que vous aimez profondément est tout ce qui compte dans le monde.

