Amazon s’associe à l’État de Washington pour aider les gens à obtenir des tests COVID gratuits à domicile

Un colis Amazon au centre de distribution de l’entreprise à Kent, Washington (Photo . / Kevin Lisota)

Amazon donne un coup de main à son État d’origine, Washington, qui a annoncé aujourd’hui qu’il distribuera 5,5 millions de tests rapides alors que le nombre de cas de COVID-19 atteint des niveaux record.

Le géant de la technologie de Seattle aidera à fournir 3,5 millions de ces tests aux familles, a déclaré le gouverneur Jay Inslee lors d’une conférence de presse mercredi. Amazon stockera et fournira les tests, et aidera à gérer un portail en ligne.

« Amazon est ravi d’apporter les tests COVID nécessaires aux individus et aux familles de l’État de Washington grâce à ce partenariat avec le bureau du gouverneur Inslee pour tirer parti de notre réseau d’entreposage, de logistique, de suivi des colis et de livraison du dernier kilomètre », Gopal Pillai, vice-président d’Amazon distribution et services de traitement des commandes, a déclaré dans un communiqué envoyé à ..

L’État lancera le portail en ligne à la mi-janvier qui permettra aux gens de commander des tests et de se les faire livrer à leur porte. L’effort de l’État s’ajoute à un plan de distribution fédéral pour les tests rapides.

Nos remerciements à @Amazon et CareEvolution pour leur travail de création de ce portail, afin que les familles puissent commander le test directement chez elles sans frais et nous prévoyons que le portail ouvrira à la mi-janvier. – Gouverneur Jay Inslee (@GovInslee) 5 janvier 2022

Le fournisseur de logiciels de soins de santé CareEvolution contribue également à cet effort. L’entreprise alimente la logistique du « Dites oui, test COVID ! » de l’Institut national de la santé à l’échelle nationale. programme qui a été utilisé dans l’État de Washington. Amazon fournit des services d’entreposage et d’exécution à CareEvolution pour ce programme dans neuf États.

L’année dernière, Amazon a géré les livraisons et les ramassages de kits de test de coronavirus à domicile pour le Seattle Coronavirus Assessment Network.

La demande de tests rapides a augmenté au cours du mois dernier à mesure que les cas de COVID-19 augmentent en raison de la variante Omicron. Il existe également de grandes files d’attente sur les sites de test dans la région de Seattle.

L’été dernier, Amazon a lancé un kit de test PCR à domicile de 39,99 $ pour les clients américains, disponible à l’achat sur Amazon.com. Le kit n’est actuellement pas disponible. Amazon vend d’autres tests en ligne mais avec de longs délais de livraison.

Le propre kit de test d’Amazon s’appuie sur son programme de test COVID-19 interne, qui a traité des millions de tests de plus de 750 000 employés, selon la société.